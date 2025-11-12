Srirampur Fraud: श्रीरामपूरमध्ये मालमत्तेच्या व्यवहारात फसवणूक; सात जणांविरुद्ध गुन्हा

श्रीरामपूर: मालमत्तेच्या व्यवहारात फसवणूक व धमकावल्याप्रकरणी दीपक लक्ष्मण डावखर (रा. वॉर्ड क्र. ३, कुंभार गल्ली, श्रीरामपूर) यांनी शहर पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीवरून सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...डावखर यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, त्यांचे वडील लक्ष्मण डावखर यांनी सन २०११ मध्ये मृत्युपूर्वी मृत्यूपत्र करून श्रीरामपूर नगरपरिषद हद्दीतील नवीन गट क्र.१००/९ (३.७१ हेक्टर) जमीन त्यांच्या नावावर केली होती. ही जमीन सन २०१४ पासून महसूल नोंदवहीत त्यांच्या नावावर असून, त्यावर त्यांचा ताबा व मालकी हक्क आहे. दरम्यान, त्यांच्या बहिणी वैशाली शिवराम साठे यांनी या मृत्यूपत्राबाबत २०१५ मध्ये श्रीरामपूर येथील दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. .या दाव्याला न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला असून, कोणताही व्यवहार न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय करू नये, असा आदेश आहे, तरीही या आदेशाला व कायद्यातील लिस पेंडेंसी तरतुदीला धाब्यावर बसवून, संबंधितांनी ५ जानेवारी २०२३ रोजी खोटा व बोगस आपसमजुतीचा करारनामा दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविला आहे, तसेच या व्यवहारात आरोपींनी अपूर्ण वंशावळ दाखवून, त्यांची व त्यांच्या सावत्र बहीण मीनाबाई खर्डे यांची संमती किंवा सही न घेता दस्त नोंदविला. व्यवहारासाठी आरोपींनी एक कोटी रुपयांचा मोबदला घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे..डावखर यांनी पुढे नमूद केले की, यापूर्वी गट क्रमांक १००/१ मधील दोन एकर जमिनीचा व्यवहार करताना विलास सासे आणि अनिल इंगळे यांनी धनादेशाद्वारे पैसे देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, धनादेश न वटल्याने व्यवहार रद्द झाला. तरीदेखील, या दोघांनी त्यांच्या नावावरचा हक्क नसताना जमीनविक्रीचा व्यवहार करून त्यांना धमकावले. एप्रिल २०२२ मध्ये अंजुम शेख यांच्या सांगण्यावरून या दोघांनी त्यांना जबरदस्तीने काळे रसवंतीजवळ नेऊन, ‘तू ताबा दिला नाहीस, तर जिवंत सोडणार नाही‘, अशी धमकी दिल्याचेही डावखर यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे..या प्रकरणात त्यांनी वैशाली शिवराम साठे, अर्चना भास्कर दिघे, जनाबाई ऊर्फ बबई लक्ष्मण डावखर, सुशीलाबाई लक्ष्मण डावखर, अनिल माणिक इंगळे, विलास अशोक सासे आणि शेख अंजुम परवेज मुसा (रा. नफीस पॅलेस, श्रीरामपूर) या सात जणांविरुद्ध शहर पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.हे राजकीय षङयंत्र ः शेखजानेवारी २०२३ मध्ये दोन बहिणी आणि दोन मातांसोबत जमीनविषयक वाद मिटवून, न्यायालयात निकाल लागल्यास जमीन विक्री करता येईल, असा आपसमजुतीचा करारनामा करण्यात आला होता. यापोटी त्यांना एक कोटी ५० लाख रुपये दिले, तसेच पाच लाख ३० हजारांची स्टॅम्प ड्युटीही भरली. आपल्याकडे जमिनीचा ताबा नाही, सातबाऱ्यावर नाव नाही फक्त करारनामा आहे, तरीसुद्धा राजकीय दबावाखाली तक्रार देऊन आम्हाला गोवले गेले. मी स्वतः पोलिस ठाण्यात गेलो. न्यायालयाने १४ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन दिला आहे. आमचा न्यायदेवतेवर पूर्ण विश्वास आहे, असे शेख अंजुम परवेज यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.