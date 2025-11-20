Ahilyanagar : एबी फॉर्म मिळवून अर्ज भरला, पक्षानं काढून टाकलं, चोरीचा ठपका ठेवत शिस्तभंगाची कारवाई

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत सध्या वेगवेगळी राजकीय समीकरणं बघायला मिळत आहेत. कट्टर वैरी आणि पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेले नेतेही हातमिळवणी करतायत. अशातच नाराजांची संख्याही जास्त असल्याचं दिसतंय. अहिल्यानगरमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेनं ज्याला एबी फॉर्म दिला त्याचीच पक्षातून हकालपट्टी केलीय. उपनगराध्यक्ष राजेंद्र पठारे आणि शहर समन्वयक भागवत लांडगे असं त्यांचं नाव आहे. पक्षानं शिस्तभंगाची कारवाई केल्यानंतर निष्ठावंत राहिलो ही आमची चूक होती का? असा प्रश्न राजेंद्र पठारे यांनी विचारलाय..अहिल्यानगरमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना ठाकरे गट हे स्थानिक आघाडी करून राहता नगरपरिषद लढवत आहेत. पक्षांच्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी असा आग्रह माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र पठारे यांच्यासह समर्थकांनी केला होता. पठारे यांनी पक्षाचा एबी फॉर्म मिळवून उमेदवारी अर्जही भरला. पण आता पक्षानं शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे..Thar Accident सोमवारी पुण्याहून कोकणात जायला निघाले, गुरुवारी ताम्हिणी घाटातल्या दरीत थारसह ६ मृतदेह दिसले; कधी आणि काय घडलं?.पठारे यांनी शिस्तभंग केल्याचा ठपका ठेवत त्यांची हकालपट्टी केलीय. यामुळे राजेंद्र पठारे आणि त्यांच्या समर्थकांना धक्का बसला आहे. पठारे यांना पक्षाने केलेल्या कारवाईनंतर प्रतिक्रिया देताना अश्रू अनावर झालेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील अंतर्गत वादातून ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा दबक्या आवाज सुरू आहे..अहिल्यानगरमध्ये शिवसेना ठाकरे गटात बाळासाहेब थोरात यांचा हस्तक्षेप आहे. ही ठाकरे सेना नाही तर केटी सेना अर्थात कोल्हे-थोरात सेना आहे असा खळबळजनक आरोप राजेंद्र पठारे यांनी केलाय. विखेंच्या समर्थकांनीच माझं घर काही वर्षांपूर्वी जाळलं होतं. आंदोलनात खटले अंगावर घेतले पण पक्ष सोडला नाही असंही पठारे म्हणाले..बाळासाहेब थोरात जेव्हा कृषिमंत्री होते तेव्हा आम्ही कर्जमाफीसाठी आंदोलन केलं. त्यावेळी आम्हीच त्यांच्या घरावर कांदे फेकले, त्याचा बदला ते आता घेतायत. निष्ठावान सैनिकांना असा न्याय मिळत असेल तर ते अयोग्य आहे. जिल्ह्यातला उद्धव साहेबांचा पक्ष संपवण्याचा हा थोरातांचा डाव असल्याचा आरोपही पठारे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.