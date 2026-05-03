Nashik Highway: नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी, हजारो वाहने अडकली; वाहनचालकांसह प्रवासी संतापले, टोल भरूनही त्रास!

संगमनेर: तालुक्यातून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील बोटा बाह्यवळण ते आळेखिंड दरम्यान सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे शुक्रवारी (ता. १) वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती..त्यामुळे हजारो वाहने अडकून पडल्याने वाहनचालक आणि प्रवासी हैराण झाले. कडक उन्हामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाल्याचे पाहावयास मिळात आहे. या मार्गावर नाशिक-पुणे लेनचे सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून संथ गतीने सुरू आहे. त्यातच महाराष्ट्र दिनाची सुटी असल्याने वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली होती. सकाळपासून वाहतूक कोंडीला सुरवात झाली, दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्या. कोंडी टाळण्यासाठी काही वाहनचालकांनी म्हसवंडी-पिंपरी पेंढार मार्गाचा पर्याय निवडला, तर काहींनी मधून वाहने घालण्याचा प्रयत्न केल्याने कोंडीत अधिक भर पडली. एसटी बसही या कोंडीत अडकल्या होत्या. कडक उन्हामुळे प्रवासी घामाघूम झाले होते..सकाळी आठ वाजल्यापासून सुरू झालेली वाहतूक कोंडी दुपारपर्यंत कायम होती. दरम्यान याच वाहतूक कोंडीत अनेक वाहने बंद पडल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली होती. याचबरोबर कोंडीचा फटका तमाशा कलावंतांच्या वाहनांनाही बसला. दुपारी चारच्या सुमारास वाहतूक पूर्ण सुरळीत झाली. महाराष्ट्र दिनाच्या सुटीची कल्पना असूनही संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडून कोणतेही नियोजन न केल्याने मनस्ताप सहन करावा लागला होता..बोटा येथील बाह्यवळणावर वाहनांचा अपघात झाला होता. त्यातच नाशिक ते पुणे या लेनच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे कामही सुरू आहे. सुट्टीचा दिवस असल्याने छोट्या-मोठ्या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. प्रत्येकाला घाई असल्यामुळे कोणीही थांबण्यास तयार नव्हते, त्यामुळे वाहतूक कोंडी अधिकच वाढली होती.-रावसाहेब बांबळे, सहायक पोलिस निरीक्षक, डोळासणे पोलिस मदत केंद्र..टोल भरूनही वाहनचालकांना त्रासपुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचे सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू झाल्यापासून सातत्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहनचालकांसह प्रवासांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. छोटे-मोठे अपघात होऊन अनेकांचा मृत्यू झाला, तर अनेकजण जखमी झाले आहेत. विशेष म्हणजे टोल भरूनही वाहनचालकांना या सर्व समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.