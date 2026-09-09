Akola Rain Issue : ४५ दिवस पावसाचा ठणठणाट! पश्चिम विदर्भात पिके उद्ध्वस्त; राज्य सरकारविरोधात शिवसेनेचा एल्गार

अकोला - पावसाने तब्बल ४५ दिवसांपासून पाठ फिरवल्याने पश्चिम विदर्भातील खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, मूग, उडीद आणि तूर पिके उद्ध्वस्त झाली असून कपाशीही करपण्याच्या मार्गावर आहे. पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे राहण्याची भीती असतानाही सरकारकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप करीत उद्धवसेनेचे उपनेता, आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनाचा बिगुल वाजणार आहे..अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशिम या पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांत पावसाने मोठा खंड दिल्याने शेतकऱ्यांवर गंभीर संकट ओढवले आहे. खरीप पिकांनी माना टाकल्या असून शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पादनाऐवजी नुकसानच पडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी जनावरांच्या चाऱ्याचा तसेच आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे..या परिस्थितीतही महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे उदासीनपणे पाहत असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने केला आहे. पक्षाचे उपनेते तथा आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली पाचही जिल्ह्यांत राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलनाच्या नियोजनासाठी पाचही जिल्ह्यांतील पक्षाचे आमदार तसेच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक ११ सप्टेंबर रोजी दुपारी १ वाजता शासकीय विश्रामगृह येथे होणार आहे..स्थानिक पातळीवर होणार नियोजनअकोला जिल्ह्यातील सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख, तालुका, शहर व सर्कल स्तरावरील शिवसेनेचे पदाधिकारी, महिला आघाडी, युवासेना, शेतकरी आघाडी तसेच आजी-माजी ज्येष्ठ पदाधिकारी, विविध आघाड्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची दुपारी २ वाजता नियोजन बैठक होणार आहे. या बैठकीत आंदोलनाची स्थानिक पातळीवरील रणनीती निश्चित केली जाणार आहे..कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीकोरडा दुष्काळ जाहीर करून मदत द्यावी, पीकविम्याची नुकसानभरपाई द्यावी, रब्बीसाठी बियाणे व खते मोफत द्यावीत, सिंचन क्षेत्रातील कृषी पंपांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी २४ तास कर्मचारी उपलब्ध करावेत, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, पुनर्गठित कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, तसेच जनावरांसाठी चारा किंवा चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.