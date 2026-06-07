अकोला

Akola : पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी धावाधाव, नर्सपासून डॉक्टरांपर्यंत विनवण्या; कुणीच मदत केली नाही, VIRAL व्हिडीओने खळबळ

Akola News सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या एका महिलेने आजारी पतीला पाठीवर घेऊन रुग्णालयातील विविध विभागांमध्ये उपचारासाठी विनवण्या केल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे
Akola Woman Carries Husband Seeking Hospital Treatment

Akola Woman Carries Husband Seeking Hospital Treatment

Esakal

सूरज यादव
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अकोला, ता. ६: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना शुक्रवारी (ता.५) समोर आली. उपचारासाठी आलेल्या एका महिलेने आजारी पतीला पाठीवर घेऊन रुग्णालयातील विविध विभागांमध्ये उपचारासाठी विनवण्या केल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. विशशेष म्हणजे, बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सुरू असतानाच हा प्रकार घडल्याने डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. Viral Video Raises Questions Over Akola Hospital Care

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