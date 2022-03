अकोल्यात आईस फॅक्टरीला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या ४ गाड्या घटनास्थळी दाखल

अकोला शहरातील बंद पडलेल्या आईस फॅक्टरीत भीषण आग लागली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही आईस फॅक्टरी बंद आहे. या आगीत फॅक्टरीतील सर्व साहित्य जळून खाक झाली आहेत. फॅक्टरीत लाकडं आणि भुसा मोठ्या प्रमाणात होता. आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. (Fire at ice factory in Akola; 4 vehicles of fire brigade arrived at the spot)

अग्निशमन दलाच्या (Fire Brigade) ४ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत. या आगीत कोणतीही जीवित हानी झाल्याचं कोणतंही वृत्त नाही.