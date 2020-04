मोठी बातमी : पाण्यापेक्षा स्वस्त झालंय कच्चं तेल; दर 18 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर!

नवी दिल्ली : 'कोरोना'मुळे जगभरातील नागरी आणि औद्योगिक हालचाल ठप्प झाल्यामुळे जगभरात कच्च्या तेलाची मागणी घटली आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि रशिया या प्रमुख तेल उत्पादक देशांमध्ये सुरु असलेले 'प्राईस वॉर'मुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती गेल्या 18 वर्षांच्या म्हणजेच 2002 च्या नीचांकी पातळीवर जाऊन पोचल्या आहेत.

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सोमवारी ब्रेंट क्रूडचे दर 8.7 टक्क्यांनी घसरून 22.76 डॉलर प्रति बॅरलवर पोचले होते. तर टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑइल 6.6 टक्क्यांनी घसरून 20.09 डॉलर प्रति बॅरलवर घसरले होते. परिणामी ब्रेंट आणि टेक्सस क्रूड ऑइल अनुक्रमे नोव्हेंबर 2002 आणि फेब्रुवारी 2002च्या पातळीवर आले होते. मंगळवारी किंमतीत किंचित सुधारणा झाली.

U.S. #crude stocks rose by 13.8 million barrels last week, the biggest increase since Oct. 2016 as weekly refinery utilization rates plunged to the lowest since Sept. 2017; Cushing stocks rise by 3.5 million barrels, the most since March 2018 #oil

— Devika Krishna Kumar (@Devikakrishnak) April 1, 2020