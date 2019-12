पॅन-आधार जोडा मार्चपर्यंत; सलग आठवी मुदतवाढ!

नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) पॅन आणि आधार क्रमांकाच्या जोडणीची मुदत आणखी वाढविली आहे. आता पॅन कार्ड धारकांनी आधारशी जोडणी करून घेण्यासंदर्भातील मुदत 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याआधी सीबीडीटीने पॅन-आधार जोडणी करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत जाहीर केली होती.

1961 मधील तरतूद 139AA नुसार, पॅन कार्ड हे आधार कार्डाशी लिंक करणे आवश्यक आहे. पॅन आणि आधार क्रमांकाच्या जोडणीची मुदत आता 31 मार्च 2020 करण्यात आल्याची माहिती सीबीडीटीने अधिकृत ट्विटर हँडलवरून दिली आहे.

सलग आठव्यांदा मुदत वाढ

केंद्र सरकारने सलग आठव्यांदा जोडणीची मुदत वाढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात निर्णय दिला होता की आधार हे आता प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आणि पॅन कार्ड मिळण्यासाठी बंधनकारक असेल.

युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियाकडून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आधार कार्ड दिले जाते, तर प्राप्तिकर विभागाकडून पॅन कार्ड देण्यात येते.

The due date for linking of PAN with Aadhaar as specified under sub-section 2 of Section 139AA of the Income-tax Act,1961 has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020.

Notification no.107 of 2019 dated 30/12/2019 issued by CBDT.

