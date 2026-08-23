बीडच्या परळी वैजनाथ येथे श्रावण महिन्यानिमित्त प्रभू वैद्यनाथाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्या, एकादशी आणि श्रावण सोमवारमुळे मंदिर परिसरात भाविकांची संख्या वाढली आहे. गर्दी लक्षात घेऊन मंदिर प्रशासनाने पायऱ्यांवरील बॅरिकेडिंगमधून दर्शनाची रांग सुरू केली आहे. रविवारी मोठी गर्दी असून सोमवारी याहून अधिक भाविक दाखल होण्याची शक्यता आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चाकण पाहणी दौऱ्याला सुरुवात झाली आहे. पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या पाहणीपासून शिंदेंच्या दौऱ्याची सुरुवात झाली असून, त्यानंतर चाकणमधील पायाभूत सुविधांच्या कामांची पाहणी केली जाणार आहे.. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारींवर सरकारने कठोर पाऊल उचललं आहे. राज्यातील सर्व ग्रामसेवकांना आता बायोमेट्रिक आणि GPS प्रणालीद्वारे हजेरी नोंदवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत..कोल्हापूरच्या MIDC परिसरात अचानक भीषण आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. आगीचे लोट दूरवर दिसत असून घटनास्थळी अग्निशमन दलाकडून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सोलापुरातील विडी उद्योजकांचा महाराष्ट्र सोडून तेलंगणात जाण्याचा ईशाराराज्य सरकारने विडी कामगारांचे वेतन वाढवण्याचा आदेश काढल्यानंतर विडी कारखानदार संतप्तसरकारने वेतनवाढीचा हा आदेश रद्द न केल्यास आम्ही शेजारील तेलंगणा राज्यात जाणा.तमिळनाडूला कावेरीचे पाणी सोडल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी कर्नाटक सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले, "त्यांनी रात्रीच्या वेळी तमिळनाडूला पाणी सोडले. हे सरकार खोट्या दाव्यांवर चालवले जात आहे.".संरक्षण मंत्रालयातील ३० वर्षीय 'सहाय्यक विभाग अधिकारी' (ASO) महिलेच्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणी दिल्ली पोलीस कायदेशीर कारवाई करत आहेत. २१ ऑगस्ट रोजी द्वारका येथील राहत्या फ्लॅटमध्ये या महिलेने कथितरीत्या आत्महत्या केली. तिचा पती आणि सासरच्या मंडळींनी छळ व शारीरिक अत्याचार केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला असून, त्यांनी एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित कलमांनुसार एफआयआर नोंदवला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागुपरात (Gen Z) शी संवाद साधला ते म्हणाले की महाराष्ट्रातील तरुण स्वतःहून येथे आले आहेत... ते सर्वजण कोणत्याही दबावाशिवाय किंवा आवाहनाशिवाय स्वयंस्फूर्तीने येथे आले आहेत. या कार्यक्रमात एकूण १.२५ लाख लोकांनी सहभाग घेतला आणि ५८५ ध्वजधारकांच्या नेतृत्वाखालील ढोलवादकांच्या पथकांनी आज येथे एक नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला... राहुल गांधींच्या बाबतीत सांगायचे तर, त्यांनी मंचावरून महिला सक्षमीकरणाबद्दल भाष्य केले; परंतु महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले सर्वात क्रांतिकारी पाऊल म्हणजे 'महिला आरक्षण विधेयक' आणि याच विधेयकाला राहुल गांधींचा विरोध आहे व त्यांनी त्याविरुद्ध मतदानही केले आहे...".दिल्लीत मुसळधार, द्वारका मेट्रो स्टेशन परिसरात पाणीच पाणी.या कार्यक्रमात बोलताना क्रिकेटपटू तिलक वर्मा म्हणाला, "आज तुम्हा सर्वांना इथे पाहून मला खूप आनंद होत आहे. इथे इतके तरुण आणि त्यांची इतकी स्वप्ने आहेत; त्यामुळे ती स्वप्ने वास्तवात उतरवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे... पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान, एका सामान्य माणसाप्रमाणेच मलाही दडपण किंवा थोडी धाकधूक जाणवत होती. पण मी देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहे, याचा विचार मी केला. मी केलेल्या सरावाचा विचार केला आणि अशी संधी सहजासहजी मिळत नाही हेही लक्षात घेतले; देवाच्या कृपेने मला त्यात यश मिळाले."'तिलक वर्मा' असण्यातील सर्वात कठीण गोष्ट कोणती, असे विचारल्यावर तो म्हणाला, "सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे लोकांच्या अपेक्षा सांभाळणे आणि सातत्य राखणे; सातत्य (consistency) ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे... आम्ही कठोर सराव करतो, संयम राखतो, अनेक अडथळे येतात आणि पडद्यामागे खूप काही घडत असते.".राहुल गांधींच्या छात्रो की गुंज या कार्यक्रमात मंचावर वर्णी लागलेली विद्यार्थ्यांनी सुद्धा राहणार रॅली मध्ये उपस्थित ११ नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार महागाई भत्ता वाढ लागू करावी आणि संबंधित GR जैसे थे ठेवावा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी.२००६ साली मंजूर झालेल्या ५०० मुलींच्या वसतिगृहासाठी तत्काळ इमारत उपलब्ध करून द्यावी अशी सुद्धा विद्यार्थ्यांची मागणी.दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी पोस्ट केले आहे की: "भारतीय रेल्वे आपल्या व्याप्ती, वेग आणि महत्त्वाकांक्षेच्या जोरावर भारताचा आर्थिक भूगोल नव्याने घडवत आहे. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरवर JNPT ते वडोदरा दरम्यान धावलेली १.३ किमी लांबीची 'डबल स्टॅक कंटेनर ट्रेन' ही भारताच्या मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षमतेतील आणखी एक महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शवते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि माननीय रेल्वेमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेल्या या परिवर्तनामुळे, भारतीय रेल्वे 'विकसित भारता'चे एक शक्तिशाली इंजिन म्हणून उदयास येत आहे." .शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत साखरेच्या वाढत्या दरांवर भाष्य करताना म्हणाले की , "गेल्या १२ वर्षांत नक्की काय स्वस्त झाले आहे आणि काय महाग झाले आहे, ते मला सांगा. मोदी सरकारला १२ वर्षे झाली आहेत, तरीही सांगा, स्वस्त काय झाले आहे? मृत्यू स्वस्त झाले आहेत. अपघात स्वस्त झाले आहेत. आत्महत्या स्वस्त झाल्या आहेत. याव्यतिरिक्त काहीही नाही. उसाचा विचार करता, साखर बनवण्यासाठी वापरला जाणारा ऊस आता पूर्णपणे इथेनॉल निर्मितीकडे वळवला जात आहे. मग या सर्व गोष्टी कुठून येणार? सरकारला याची जाणीव असायला हवी.".भोंगवली सबस्टेशनविरोधात आज कापूरहोळमध्ये रास्ता रोको वाहतूक कोंडीची शक्यतास्थानिक गावकऱ्यांकडून ट्रॅक्टर बैलगाड्या आणि जनावरांसह रस्ता रोको .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी (CEOs) संवाद साधला. या संवादादरम्यान, त्यांनी अंतराळ कंपन्यांना त्यांच्या तंत्रज्ञानाचे नवीन उपयोग शोधण्यासाठी आणि त्याद्वारे लोकांचे जीवन कसे सुलभ करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले..भोर तालुक्यातील प्रस्तावित भोंगवली सबस्टेशन आणि ७६५ केव्ही टॉवर लाईनविरोधात आज पुणे-सातारा महामार्गावरील कापूरहोळ येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. बाधित ग्रामस्थ ट्रॅक्टर, बैलगाड्या आणि जनावरे घेऊन आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे भोरमधील ७१ आणि राजगड तालुक्यातील ४५, अशी ११६ गावे बाधित होणार असल्याने ग्रामस्थांचा विरोध आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.दिल्लीत १५ वर्षांचा मुलगा नाल्यात वाहून गेला; पोलीस, एमसीडी आणि अग्निशमन दलाकडून शोधकार्य सुरू.राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारांनी शाळांमध्ये छायाचित्रण (फोटोग्राफी) आणि व्हिडिओग्राफीवर घातलेल्या बंदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्या प्रिया मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली असून, शाळांची दयनीय अवस्था लपवण्याच्या उद्देशानेच ही बंदी घालण्यात आली असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे..पुणे शहरात आढळून आले ९२० संशयित रुग्णपुण्यात डेंग्यू आणि चिकुनगुनियाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे९२० हून अधिक डेंग्यू संशयित रुग्ण आढळले आहेत३९ जणांच्या चाचण्या पॉझिटिव्ह आल्या आहेत तर चिकुनगुनियाचे १४ रुग्ण आढळले.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टवर म्हटले आहे की, NationalSpaceDay निमित्त सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस आहे; याच दिवशी भारताच्या 'चांद्रयान-३' ने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वीपणे पाऊल ठेवले होते. तसेच, काळाच्या पटलावर आपल्या प्रतिभेची अमिट छाप उमटवणाऱ्या इस्रोच्या (ISRO) शास्त्रज्ञांचा गौरव करण्याचा हा दिवस आहे. भारताला अंतराळ क्षेत्रात अग्रेसर बनवण्याच्या मोदीजींच्या दूरदृष्टीच्या यशाचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. या ऐतिहासिक टप्प्याने आपल्या तरुणांसाठी अंतराळ संशोधनाच्या माध्यमातून सभ्यतेचा गौरव नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रेरणादायी पाया रचला आहे. आपल्या सर्व अंतराळ शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा.".मुख्यमंत्री फडणवीस आज नागपुरात ३०,००० 'जन-झेड' युवांशी संवाद साधणार आहेत रेशीमबाग मैदानावर २४० फुटांचा भव्य रॅम्प उभारण्यात आला आहे. ४,००० ढोल-ताशांच्या सहभागाने होणाऱ्या भव्य सादरीकरणातून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला जाणार आहे..पश्चिम प्रांताच्या सामाजिक समूहाची बैठकबैठकीला राज्यातील भाजप पक्षातील अनेक मंत्री आणि नेते उपस्थित राहणारसकाळी १० वाजता पुण्यातील पर्वती भागात असलेल्या कौशिक आश्रम येथे बैठक जयकुमार रावल, माधुरी मिसाळ यांच्यासह अनेक जण उपस्थित राहणार.एकनाथ शिंदे घेणार चाकण मधील वाहतूककोंडी, अतिक्रमण, खड्डे यासह इतर गोष्टींचा दुपारी ३ वाजता घेणार आढावाचाकण मधील कंपन्यांनी होणाऱ्या त्रासामुळे स्थलांतर करण्याचा घेतला होता निर्णयएकनाथ शिंदे साधणार स्थानिक प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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