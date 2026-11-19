अखेर हेलिकॉप्टर ग्राउंडेड झाले आहे! धोनीने खेळाडू म्हणून पूर्ण निवृत्ती घोषित केली आहे. 'Mentor 'म्हणून तो सीएसके कडून क्षितिजावर दिसणार आहेच. काही वर्षांपूर्वी त्याची partial निवृत्ती अजिबात धक्कादायक नव्हती आणि ज्या पद्धतीने व्यक्त होत त्याने त्यावेळी निवृत्तीची घोषणा केली ती पद्धतही जगासाठी वेगळी असली तरी धोनीसाठी 'नॉर्मल'च होती! आपल्यासाठी larger than life अशी त्याची प्रतिमा असली तरी त्याने त्याची देहबोली ही अतिशय साधी अशीच संपूर्ण कारकीर्दीभर ठेवली.सगळ्यांमध्ये राहून त्याने त्याचे वेगळेपण आगळ्या पद्धतीने जपले..तुम्ही त्याची संपूर्ण कारकीर्द बघा,क्रिकेट खेळताना तो सर्वस्व ओतून खेळला पण खेळ संपल्यावर तो किती सहजतेने अलिप्त होत असे! अगदी विजयी संघाचा चषका समवेत फोटोग्राफ घेतला जात असताना धोनी मागच्या रांगेत तेही एका कोपऱ्यात उभा असलेला आपल्या साऱ्यांच्या स्मृतिपटलावर कोरला गेला आहे!त्याच्या खेळात पारंपरिक ढाचा अगदी कमी होता, अगदी आवश्यक तेवढेच पारंपारिकतेला महत्व त्याने दिलेले आढळेल. त्याची बॅटिंग करताना स्वतःची अशी एक शैली होती, त्याचे स्वतःचे असे काही ठोकताळे असत आणि त्याला अनुसरूनच त्याची बॅटिंग आकारत असे. बऱ्याच वेळा त्याची out of box विचारसरणी संघाच्या फार मदतीला आलेली आपल्याला दिसते. 'कॉपी बुक' पद्धतीने त्याचा डाव आकाराला आलेला तुम्हाला फार क्वचित दिसेल..अर्थात प्रत्येक वेळेला तो या बाबतीत यशस्वी झाला असे नाही पण अगदी IPLमधील 2026 पर्यंतच्या कारकीर्दीचा अखेरचा थोडा कालखंड वगळला तर त्याचा याबाबतीत सक्सेस रेट खूपच चांगला आहे. शेवटी शेवटी त्याचा फलंदाजीचा क्रमांक हा देखील चक्रावून टाकणारा निर्णय होता. तो चूक की बरोबर यावरही विवाद झडले. फलंदाज धोनीच्या कार्यशैलीचा धसका प्रतिपक्षाला किती होता याचे एक छान अवतरण येथे उद्धृत करतो.मागे एकदा वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर व समलोचक इयन बिशप धोनीवर बोलताना म्हणाला होता, 'समजा तुम्हाला शेवटच्या ओवर मध्ये 15 रन्स हव्या आहेत, समोर उभा फलंदाज धोनी आहे, तर मग प्रवादानुसार दबाव धोनीवर पाहिजे...'. 'या विशेष अपवादात 15 रन्सचे मोठे मार्जिन असूनही गोलंदाज धास्तावलेला तुम्हाला दिसेल! धोनीवर दबाव आहे असे वाटणार नाही' या एका उदाहरणात धोनी या व्यक्तिमत्वाचा फलंदाज म्हणून असलेला दबदबा अधोरेखित होतो..2013 साली श्रीलंकेविरुद्ध शेवटच्या ओव्हरमध्ये 15 रन्स हव्या असताना धोनीने चार चेंडू राखून सामना जिंकून दिला होता. त्या संदर्भात बिशप बोलत होता. सातत्याने एकेरी धावा घेऊन स्कोअर बोर्ड हलता ठेवायचा, शक्यतो विकेटस् ही जाऊ द्यायच्या नाहीत आणि शेवटच्या एक दोन ओव्हर्स मध्ये एवढा भयानक हल्ला गोलंदाजीवर करायचा की, सहसा चौकार / षटकारांनीच सामना संपवला जावा. धोनीने आंतरराष्ट्रीय सामने आणि आयपीएल मिळून तब्बल 21 वेळा षटकार मारून सामना संपविला आहे!मात्र तोपर्यंत पाठीराखे प्रेक्षक आणि स्वतःच्या संघातील खेळाडू यांना फक्त काळजीनेच दम लागलेला असे! अशा अनेक आठवणी (पैकी जास्ती सुखकर) फलंदाज धोनीने आपल्याला दिल्या. 'रनिंग बीटविन विकेट्स' साठी प्रसिद्ध असलेल्या धोनीच्या कारकीर्दीची सुरुवात 'रन आऊट'ने झाली होती आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील अखेरही एका 'रनआऊट'ने व्हावी हा एक विचित्र योगायोग!.कर्णधार म्हणून त्याची कारकीर्द तर फलंदाज धोनीपेक्षा अधिक प्रभावशाली झाली. 2007, 2011 आणि 2013 अशा तीन वेगवेगळ्या वर्षी त्याने वेगवेगळ्या फॉरमॅट्स मधील (2011 व 2013 मध्ये 50 ओवर्स ODI तर 2007 मध्ये T20 Intl) जागतिक अजिंक्यपदे आपण मिळविली. एक जागतिक अजिंक्यपद मिळविले तरी त्या कर्णधाराला ते आयुष्यभर पुरते येथे तर एक नाही तीन, तीही वेगवेगळ्या स्पर्धांमधील! शिवाय त्याच्याच नेतृत्वाखाली आपण कसोटी क्रिकेट मध्ये देखील पहिल्या क्रमांकाचे जागतिक रँकिंग मिळविले होते.सीएसके साठी खेळताना एकूण पाच आयपीएल अजिंक्यपदे ही वेगळीच! यातील दोन अजिंक्यपदे धोनीच्या नेतृत्वाखाली 'सीएसके'ने मिळविली आहेत. याचे नेतृत्व देखील अपारंपरिक पद्धतीचे होते. 2011 साली WC मध्ये अंतिम फेरीत स्वतः फॉर्म मध्ये नसताना थेट सर्वात महत्वाच्या सामन्यात स्वतःला युवराज आधी बढती देण्याचा निर्णय असो की, 2007 ला बोल आऊटमध्ये वेंकटेश प्रसादचा रॉबिन ऊथप्पा, सेहवागला गोलंदाजी देण्याचा सल्ला मानणारा निर्णय असो, धोनीने असे अनेक धाडसी व कधी कधी अनाकलनीय निर्णय घेतले आहेत. मला वैयक्तिक रित्या विचाराल तर मला कर्णधार धोनी अधिक भावला! आनंदात वाहून न जाणे आणि कठीण काळात भाववृत्ती स्थिर ठेवणं ही चांगल्या कर्णधाराची आवश्यक गुण वैशिष्ट्ये धोनीत ठायी ठायी होती..त्याची विकेट किपिंगही त्याच्या बॅटिंग तसेच नेतृत्वासारखीच होती... अपारंपरिक!! तरीही तो जगातील काही मोजक्या अतिशय हुशार विकेट कीपर्स पैकी एक होता. त्याच्या धुर्तपणामुळे तसेच जबरदस्त जलद रिफ्लेक्सेसमुळे भारतीय संघाला मोक्याच्या क्षणी अनेक वेळा विकेट्स मिळविता आल्या आहेत. धोनीने केलेली lightening stumpings कायम लक्षात रहावी अशीच.ग्रेग चॅपेलने धोनीच्या निवृत्ती नंतर धोनीबद्दल लिहिताना 'टीम मॅन' म्हणून धोनीची अगदी मुक्त कंठाने स्तुती केली आहे. 'तो कुठल्याही नंबर वर फलंदाजीला यायला तयार असायचा, तो कधी रेकॉर्ड्स साठी खेळला नाही ना कधी त्याने खोट्या दुखापती दाखवल्या, त्याला अजिबात अहम नव्हता, तो कधीही असुरक्षित वाटला नाही आणि तो कधीही जलद गोलंदाजी अथवा खराब विकेटवर खेळायला घाबरला नाही ,संघहित त्याच्यासाठी कायम परमोच्च होते' अशा स्पष्ट शब्दात तो धोनीवर लिहितो..ॲडम गिलख्रिस्ट धोनी बद्दल म्हणतो, 'मी धोनीची बॅटींग बघण्यासाठी कधीही पैसे मोजायला तयार असेन, धोनी हा पुढील गिलख्रिस्ट नव्हे तर तो पहिला धोनी आहे'. धोनीचे गेल्या फार वर्षांपासून असलेले मित्र, कर्नल (रिटायर्ड) शंकर वेम्बु यांच्याशी धोनीच्या आंतरराष्ट्रीय निवृत्तीनंतर बोलण्याचा योग आला होता, ते म्हणतात,' धोनी हा त्या त्या क्षणासाठी जगतो, भूतकाळ अथवा भविष्यकाळाचे ओझे घेऊन तो वावरत नाही' सैन्यदलातील माजी अधिकारी, जवान तसेच त्यांचे कुटुंबीय अशा विविध घटकांना, आवश्यकतेनुसार मदत करण्यासाठी धोनी खूप मनापासून आणि नियमित कार्यरत असतो असेही कर्नल (रिटायर्ड) शंकर वेम्बु माझ्याशी बोलताना आवर्जून म्हणाले होते..भारतीय संघाला धोनीशिवाय खेळण्याची अलीकडच्या काळात सवय होऊन बरीच वर्षे झाली आहेत तरीही... तरीही माही यु विल बी मिस्ड. धोनी एकूण 272 आयपीएल सामने खेळला आहे. (पैकी 248 सीएसके साठी) सुमारे 5314 रन्स त्याने IPL मध्ये नोंदविल्या. फिटनेस वयाच्या मानाने कितीही उत्तम असूदे, शेवटी मन आणि शरीर कुठेतरी थकतेच. तो निसर्गनियम आहे आणि धोनी त्याला अपवाद नाही. सीएसके साठी गेले काही सिझन्स खूप अवघड गेले आहेत. 2023 नंतर 'सीएसके 'ने फायनल गाठलेली नाही. पुढील वर्षी धोनी खेळाडू म्हणून दिसणार नाही पण mentor म्हणून पुन्हा एकदा पिवळ्या जर्सीत आपल्याला दिसणार आहेच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.