Likhita Japa Sadhana: लिखित जपसाधना

- राजेन्द्र खेरनामजप-साधना करण्याचे साधारणतः तीन प्रमुख हेतू असतात. पहिला, साधकाला मनःशांती हवी असते, दुसरा हेतू आपल्या पदरी पुण्य पडावं; तर तिसरा आत्मज्ञान व्हावं हा हेतू असतो. आत्मज्ञान होण्याचा हेतू हा नक्कीच श्रेष्ठ मानला पाहिजे. नाम कसंही घ्या; ते देवापर्यंत पोहोचतं, अशीही आपली श्रद्धा असते. त्यामुळे अनेक श्रद्धावान लोक ध्यान करतात आणि जोडीला नामजपही करतात. पण या क्रिया करताना काही अडचणी मात्र येतच असतात. प्रमुख अडचण म्हणजे, ध्यानाला बसल्यानंतर एकाच ठिकाणी मन स्थिर होण्याऐवजी अनेक विषय किंबहुना नको ते विषय मनात उफाळून येतात, दृष्टीसमोर दिसू लागतात. मग ध्यानातील सहजता जाऊन बळानं मनाला केंद्रित करायचा प्रयत्न होतो. अशा वेळी मनात उफाळून येणाऱ्या विषयांना येऊ द्यायचं असतं; त्यांचा निचरा होऊ द्यायचा असतो. मनात साठलेला कचरा, ज्याला भगवान गीतेत 'शोक' म्हणतात तो जायला वेळ लागतो. सातत्य आणि निदिध्यासानं ते साध्य होतं. डोळे मिटून नामजप करतानाही अनेकांना हाच अनुभव मिळत असतो. मुखानं नाम घेतलं जातं आणि मन कुठेतरी भरकट राहतं. ज्या देवाचं नाम घेतो त्याच्यापाशी मनाला पुन्हा पुन्हा आणावं लागतं. अर्जुन गीतेत म्हणतो, भगवंता, मी पृथ्वीचं राज्य जिंकून तुझ्या पायाशी आणीन; पण मनाला एका ठिकाणी स्थिर करणं खूप कठीण आहे ! ज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात, 'देवाचिये द्वारीं उभा क्षणभरी तेणें मुक्ति चारी साधियेल्या.' सतत हरिनाम घेण्यातून आत्मसाक्षात्कार होण्याच्या चारही मुक्ती साध्य होत असतात..ही क्रिया अधिक वेगानं साध्य करायची असेल तर 'मन' 'ध्यानाचा विषय' आणि 'अंतर्दृष्टी' यांचं एकाच ठिकाणी अनुसंधान व्हायला हवं; आणि त्यासाठी 'लिखित जपसाधने'चा मार्ग हा एक उत्तम पर्याय आहे. नामजप करावाच; पण त्यापूर्वी या त्रिपुटीचं अनुसंधान साधण्यासाठी लिखित जपसाधनेचा अवलंब कयायला हरकत नाही. परिणामतः जप लिहिताना दृष्टी अक्षरांवर रहाते, मनही तिथेच रहातं आणि मुखी नामही साध्य होतं. लिखित जपसाधनेमधे कोणत्या देवाचा जप करावा हेही महत्त्वाचं असतं. भगवान गीतेत सांगतात, तू ज्याचं स्मरण सतत करत रहाशील त्यालाच जाऊन मिळशील ! इथे 'किडा-भ्रमर' न्याय कारण ठरतो. भ्रमराच्या मानत सतत किड्याचं स्मरण असतं; अनुसंधान असतं. त्यामुळे तो भ्रमर एके दिवशी स्वतःच किडा बनून जातो! व्यायामशाळेत एखाद्या हडकुळ्या आजारी व्यक्तीचा फोटो लावला जात नाही. उलट महाशक्तिमान हनुमान किंवा अलीकडच्या काळातल्या बॉडीबिल्डर्सचा फोटो लावला जातो. कारण त्या प्रतिमा व्यायाम करणाऱ्याला तशा प्रेरणा देत असतात. अर्थातच 'किडा-भ्रमर' न्याय इथे लागू होतो. म्हणून 'लिखित जपसाधने'त योग्य नामाचं लेखन करावं. .मी स्वतः 'ॐ नमः शिवाय' आणि 'ॐ नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः' या अतिशय प्रभावी मंत्राचा जप करतो. 'श्रीराम जय राम जय जय राम' 'हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे' 'श्री गजानन जय गजानन' अशा नामांचाही जप केला जातो. अर्थात ज्याची ज्या देव-स्वरूपावर श्रद्धा आहे त्याच्या नामाच्या जपाचं अनुसंधान साधून लेखन करावं. त्याचा मोठा लाभ तर होतोच; पण अंतर्मुख होण्यासाठी त्याचा विशेष उपयोग होतो. मुमुक्षूसाठी मग समाधीचा अनुभव दूर रहात नाही. 'लिखित जपसाधने'नं त्या मार्गावरची पायाभरणी झालेली असते..लिखिता जपा – गणेश | हार्डकव्हर | ८८ पृष्ठे | ₹४९९स्वतःच्या हस्ताक्षरात १००८ गणेशमंत्रांचे लेखन करण्यासाठी विशेष रचना.सकाळ प्रकाशनाच्या वेबसाइटवर खरेदी करा · Amazon वर उपलब्ध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.