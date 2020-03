Coronavirus : युरोपीय राष्ट्रांनीही केली 'लॉकडाऊन'ला सुरवात

बर्लिन : कोरोनाचं जाळं जगभर पसरलेलं असतानाच अनेक देशांनी लॉकडाऊन सुरू केले आहे. सइतर देशातील नागरिक आपल्या देशात येऊ नये व कोरोना पसरू नये यासाठी सगळेच देश प्रयत्न करत आहेत. अशातच युरोपातील काही देशांनीही हळूहळू आपल्या सीमा बंद करण्यास सुरवात केली आहे. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेन यांनी कोणत्या सीमा, कोणत्या नियमांखाली बंद करणार याबाबतची माहिती ट्विट करून दिली आहे.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

युरोपातील अनेक देशांनी आतापर्यंत आपल्या सीमा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, जर्मनीनेही आता काही प्रमाणात देशात येणारी वाहतूक कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर्मनीला असणाऱ्या फ्रान्स, ऑस्ट्रीया आणि स्वित्झर्लंड या देशातून येणारी वाहतूक कमी करण्याचा निर्णय जर्मानीने घेतला आहे. युरोपने सीमा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, देशांतर्गत वाहतूक सुरळीतपणे चालेल, तसेच बाजारपेठाही खुल्या राहतील, असे उर्सुला यांनी सांगितले.

Coronavirus: पुण्यात आजपासून तीन दिवस व्यापार बंद

मात्र, देशांच्या सीमा बंद केल्याने सामानाची ने-आण करणाऱ्या ट्रक, गाड्यांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हजारो बसेस आणि ट्रकचालक देशांतर्गत सीमेवर अडकले आहेत. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न उद्भवत असून, पुरवठ्यावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर आता सीमा रोखून वाहतूक बंद केल्यास बाजारातील सामानाचा तुटवडा जाणवेल त्यामुळे काही प्रमाणात वाहतूक सुरू राहिल व काही ठिकाणी बंद राहील असेही उर्सुला यांनी सांगितले.

European response to the #coronavirus: Protecting people‘s health and ensuring that goods flow in the internal market pic.twitter.com/9JNBzHjqvc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2020