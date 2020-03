Coronavirus : दानशूर आनंद महिंद्रा; कोरोनाग्रस्तांना केली एवढी मदत

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने जगभरात मृत्यूचे थैमान घातलेलं असतानाच सगळ्याच देशातून कोरोनाशी सामना करण्यासाठी सज्ज आहे, मुकाबला करत आहे. भारतातही आरोग्य विभाग व सर्व हॉस्पिटल उत्तम प्रकारे काम करत आहेत. देशात केवळ अत्यावश्यक सेवाच सुरू राहतील, इतर कार्यालये व सेवा बंद ठेवण्यात यावे असा निर्णय सर्व राज्य सरकारने दिला असून त्याप्रमाणे नागरिकही सूचनांचे पालन करताना दिसत आहेत. तसेच एकिकडे कोरोनावर मात करण्यासाठी हजारो हात पुढे येत असताना, उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनीही कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे.

महिंद्रा अँड महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा यांनी ट्विट करत सध्याच्या परिस्थितीबाबत काळजी व्यक्त केली आहे. महिंद्रा यांनी व्हेंटिलेटर्स बनवणे, महिंद्रा हॉलिडेचे रिसॉर्ट शासनाला मदतीसाठी देणे, तसेच स्वतःचे १०० टक्के वेतनही कोरोनाग्रस्तांना देण्याचे महिंद्रा यांनी जाहीर केले आहे. महिंद्रा यांनी रविवारी याबाबत पाच ट्विट करत माहिती दिली. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हणलंय की, 'भारत कोरोनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचलं आहे. त्यामुळे कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासाठी लॉकडाऊन हाच उत्तम पर्याय आहे. मेडिकल क्षेत्रावरील दबाव कमी व्हावा यासाठी महिंद्रा कंपनी व्हेंटिलेटर्स तयार करण्याचा विचार करत आहे. तसेच तात्पुरती सोय म्हणून महिंद्रा हॉलिडे रिसॉर्ट सरकारला देण्यास तयार आहोत. तसेच आमची प्रोजेक्ट टीम शासन किंवा लष्कराला मदत करण्यासही तयार आहे. तसेच मूी माझे १०० टक्के वेतन हे कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारासाठी देणार आहे.' असे ट्विट महिंद्रा यांनी केले आहे.

—Our Projects team stands ready to assist the Govt/Army in erecting temporary care facilities. —The Mahindra Foundation will create a fund to assist the hardest hit in our value chain (small businesses & the self employed) (4/5)

—We will encourage associates to voluntarily contribute to the Fund. I will contribute 100% of my salary to it & will add more over the next few months. I urge all our various businesses to also set aside contributions for those who are the hardest hit in their ecosystems (5/5)

