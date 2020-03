Coronavirus : 'कोरोनावर उपाय सुचवा आणि 1 लाख मिळवा'; मोदींचे आव्हान

नवी दिल्ली : सध्या देशासह जगभरात कोरोनाने थैमान घातले असून त्यासाठी सर्वच देश अनेक प्रकारच्या उपाययोजना करत आहे. भारत सरकारनेही असेच जागरूक पाऊल उचलले आहे. थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनावरील उपाय कोणाकडे असल्यास त्या व्यक्तिला १ लाखाचे बक्षीस जाहीर केले आहे. 'COVID – 19 Solution Challenge' असे या चॅलेंजचे नाव असून, जो कोणी कोरोनावर जालीम उपाय सुचवेल त्याला एक लाखांचे बक्षीस मिळेल.

पंतप्रधान मोदी यांनी काल संध्याकाळी एक ट्विट केले. या ट्विटमध्ये त्यांनी एक लिंक शेअर केली आहे. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर आपण थेट केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर जातो. या पेजवर या चॅलेंजसंदर्भातील माहिती दिली आहे. सरकारनेही सर्व नागरिकांना कोरोनापासून बचावासाठी काळजी घेण्याचे आव्हान केले आहे. तसेच कोणाकडे कोरोनापासून बचावण्याचा उपाय असल्यास या संकेतस्थळावर कळवा असे आवाहनही या पेजवर करण्यात आले आहे.

Harnessing innovation for a healthier planet.

A lot of people have been sharing technology-driven solutions for COVID-19.

I would urge them to share them on @mygovindia. These efforts can help many. #IndiaFightsCorona https://t.co/qw79Kjtkv2

— Narendra Modi (@narendramodi) March 16, 2020