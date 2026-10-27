Tiger Shroff Firing: लॉरेन्स बिश्नोईच्या मुसक्या आवळल्या! साबरमती जेलमधील ‘दो सौ खोली’ हलविले

Ahmedabad: अभिनेता टायगर श्रॉफवर मुंबईत झालेल्या गोळीबार प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईला साबरमती मध्यवर्ती कारागृहातील अधिक कडेकोट सुरक्षा असलेल्या ‘दो सौ खोली’ विभागात हलविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी तो ‘दस खोली’ या तुलनेने कमी सुरक्षा असलेल्या विभागात होता. या बदलामुळे बिश्नोईच्या हालचाली आणि इतर कैद्यांशी संपर्कावर आणखी निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Tiger Shroff Car Firing : टायगर श्रॉफ प्रकरणात नवा ट्विस्ट, राधा अन् बबिता दिल्लीहून मुंबईला आल्या अन्... .मुंबईत १८ ऑक्टोबर रोजी टायगर श्रॉफ वर जुहू परिसरात गोळीबार झाला होता. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असलेल्या अनिल पंडित याने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्याची ध्वनीफित समोर आली होती. .Tiger Shroff Attack: टायगर श्राफवरील गोळीबारानंतर हल्लेखोरांनी हँडलर्सना काय पाठवला संदेश?.या प्रकरणी अटकेत असलेल्यांकडे शस्त्रे कोणी पुरवली, घटनास्थळाची रेकी कोणी केली आणि हल्ल्यासाठी कोणी कोणी मदत केली याबाबत पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. अनिल पंडित याचा नेमका रोल काय होता, हेही पोलिसांकडून तपासले जात आहे. या प्रकरणाची लॉरेन्स बिश्नोई कनेक्शन समोर आले आहे. .‘दो सौ खोली’ किती सुरक्षित?साबरमती कारागृहातील ‘दो सौ खोली’ हा अतिसुरक्षित विभाग असून, येथे गंभीर गुन्हे आणि दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांतील सुमारे २०० कैदी ठेवले जातात. या विभागाचे चार स्वतंत्र भाग आहेत. प्रत्येक भागात अंदाजे ५० कैदी ठेवण्याची व्यवस्था आहे. कैद्यांची अनावश्यक हालचाल आणि परस्पर संपर्क रोखणे हा या व्यवस्थेमागील उद्देश आहे. २००८ मधील अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषीही याच विभागात असल्याचे सांगितले जाते..बिश्नोईच्या संपर्कावर निर्बंधबिश्नोईकडून कारागृहातून बाहेरच्या व्यक्तींशी थेट संपर्क साधला जाण्याची शक्यता मर्यादित करण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्याच्याकडून थेट फोन किंवा संदेशवहन झाल्याचे तपास यंत्रणांना आढळले नसल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.