Daily Rashi Bhavishya: १ ऑक्टोबर रोजी धनयोगाचा शुभ संयोग! माता सिद्धिदात्रींच्या कृपेने 'या' राशींच भाग्य उजळणार, जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य

थोडक्यात:१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी धनयोगाचा शुभ संयोग असून माता सिद्धिदात्रींच्या कृपेने ५ राशींना फायदा होणार आहे.मेष, मिथुन, कन्या, तुळ आणि मकर राशीच्या लोकांना आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात प्रगती आणि आनंद लाभेल.प्रत्येक राशीसाठी विशेष उपाय आणि पूजा विधी सांगितले आहेत ज्यामुळे योग अधिक प्रभावी होईल..1 October Astrology: आज १ ऑक्टोबर २०२५, बुधवार रोजी अश्विन शुक्ल पक्षाची नवमी पवित्र दिवस आहे. यामुळे आजची देवी माता सिद्धीदात्री राहतील. त्याचबरोबर चंद्र मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. ज्यामुळे धनयोगाचा शुभ संयोग तयार होत आहे..तसेच, चंद्र आणि गुरु यांचा नवम पंचम योग आणि उत्तरषाठा नक्षत्रातील रवियोग व भद्रयोगाचा संयोग ही बनत आहे. त्यामुळे मेष, मिथुन, कन्या तूळ आणि मकर या राशींच्या लोकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. चला तर जाणून घेऊयात यांचे राशिभविष्य.CA Jobs Abroad: CA साठी केवळ भारताच नाही, परदेशातही आहे प्रचंड संधी! या देशांमध्ये सहज मिळू शकते नोकरी.मेष राशीआज मेष राशीच्या लोकांसाठी हा दिवस आनंददायी ठरणार आहे. घरातील व वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक प्रगतीचा मार्ग खुलेल. व्यवसायात किंवा नोकरीत नवीन संधी मिळू शकतात.आजचा दिवस ऊर्जा तुमच्या आत्मविश्वासाला उंचावेल.उपाय: दुर्गा सप्तशतीचा ११ वा अध्याय वाचा.मिथुन राशीआज मिथुन राशीच्या लोकांना चांगला दिवस जाणार आहे. आपल्या बुद्धीच्या जोरावर कामामध्ये यश मिळवतील. नवीन योजना राबविण्याचा योग आहे. प्रवास किंवा भेटीने फायदा होण्याची शक्यता आहे. धर्म कर्मात सहभागी होऊन मानसिक समाधानही मिळेलउपाय: गणेश अथर्वशीर्षाचा पाठ करा आणि गणपतीस सिंदूर व दूर्वा अर्पित करा.कन्या राशीआज कन्या राशीच्या लोकांना नोकरीत सहकार्य लाभेल. मालमत्ता व्यवहार यशस्वी होतील. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहील. संतानाच्या कडून आनंदाची बातमी येऊ शकते.उपाय: दुर्गा ३२ नाम स्तोत्राचा नियमित पठण करा..October 2025 Exams: ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कोणकोणत्या स्पर्धा परीक्षा होणार आहेत? वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर! .तुळ राशीआज तुळ राशीच्या लोकांना सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. जुनी अडचण सुटेल आणि मनोकामना पूर्ण होतील. वैवाहिक जीवन आनंददायी राहील. मित्रांच्या मदतीने लाभ होईल.उपाय: कन्या राशीच्या स्त्रीला फळे अथवा मिठाई दान करा.मकर राशीआज मकर राशीच्या लोकांना व्यवसायात आणि आर्थिक व्यवहारात प्रगती मिळेल. कुटुंबासोबत आनंदी वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. वाहनसुख आणि मनोकामना पूर्ण होण्याचा योग आहे.उपाय: गणपतीस ११ दूर्वा अर्पित करून आशीर्वाद घ्या..FAQs:१. १ ऑक्टोबरच्या धनयोगाचा फायदा कोणत्या राशींना होणार आहे? (Which zodiac signs will benefit from the Dhan Yog on 1st October?)मेष, मिथुन, कन्या, तुळ, आणि मकर राशीच्या लोकांना या धनयोगाचा विशेष लाभ होणार आहे.२. मेष राशीच्या लोकांनी कोणता उपाय करावा? (What remedy should Aries sign people follow?)मेष राशीच्या लोकांनी दुर्गा सप्तशतीचा ११ वा अध्याय वाचावा.३. मिथुन राशीसाठी कोणता पूजा उपाय सुचविला आहे? (What is the recommended puja for Gemini sign?)गणेश अथर्वशीर्षाचा पाठ करा आणि गणपतीस सिंदूर व दूर्वा अर्पित करा.४. मकर राशीच्या लोकांनी कोणता उपाय करावा? (What remedy is suggested for Capricorn sign?)गणपतीस ११ दूर्वा अर्पित करून आशीर्वाद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.