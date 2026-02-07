Horoscope : उद्या 8 फेब्रुवारी! 'या' 5 राशी आहेत लकी..आर्थिक अडचण होणार दूर; रखडलेली कामे पार पडणार, कुटुंबात येणार नवी खुशखबर

उद्या रविवार ८ फेब्रुवारीला ग्रहांची स्थिती अत्यंत विशेष असून काही राशींच्या व्यक्तींसाठी हा दिवस आयुष्याला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. या काळात तयार होणारे आदित्य-मंगल योग आणि ग्रहांचे गोचर ५ राशींसाठी धनलाभाचे संकेत देत आहेत. चला तर जाणून घ्या या लकी राशी कोणत्या आहेत..मेष (Aries Horoscope)या दिवशी तुमच्या राशीमध्ये ऊर्जेचा संचार असेल. ग्रहांच्या शुभ प्रभावामुळे तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाचे नेतृत्व सोपवले जाऊ शकते. विशेषतः जे लोक स्वतःचा व्यवसाय करतात, त्यांना परदेशातून किंवा मोठ्या कंपन्यांकडून नवीन ऑर्डर्स मिळण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक नियोजनात केलेले जुने बदल आता फळ देऊ लागतील..Horoscope : फेब्रुवारीत सूर्य-राहू युती! बनतोय ग्रहण योग; ४ राशींची अग्निपरीक्षा, वेळीच सावध व्हावे, नाहीतर येऊ शकतात मोठ्या अडचणी.सिंह (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा दिवस आत्मविश्वासाचा असेल. उद्या तुमची कल्पकता आणि मेहनत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वाखाणली जाईल. जर तुमचे प्रमोशन रखडले असेल तर त्याबाबत निर्णय होऊ शकतो.तूळ (Libra Horoscope)तूळ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस आर्थिक स्थैर्याचा असेल. भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीतून मोठा नफा होण्याची चिन्हे आहेत. कुटुंबातील सदस्यांशी असलेले मतभेद संपुष्टात येतील आणि घरात आनंदाचे वातावरण राहील. नवीन मालमत्ता किंवा वाहन खरेदीचे योग जुळून येत आहेत..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.धनु (Sagittarius Horoscope)उद्या धनु राशीच्या व्यक्तींना भाग्याची उत्तम साथ मिळेल. रखडलेली सरकारी कामे किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. अध्यात्म आणि ज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा दिवस अतिशय प्रेरणादायी असेल. अचानक धनलाभाचे योग असल्याने आर्थिक चणचण दूर होईल..कुंभ (Aquarius Horoscope)कुंभ राशीसाठी उद्याचा दिवस सोनेरी दिवसासारखा सारखा असेल. तुमच्या राशीत होणारे ग्रहांचे बदल तुम्हाला नवनवीन संधी उपलब्ध करून देतील. विशेषतः आयटी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींना मोठ्या पगाराच्या ऑफर मिळू शकतात. सामाजिक कार्यामुळे तुमची एक वेगळी ओळख निर्माण होईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.