संस्कृती

Dwidwadash Yog 2026: आज बुध-शनि येणार समोरा-समोर! ‘या’ 3 राशींसाठी उघडणार पैशांचे दरवाजे, भाग्य देणार साथ

Horoscope Prediction 2026: आज बुध आणि शनि 30 अंश अंतरावर असतील, ज्यामुळे द्विद्वादश योग निर्माण होईल. या दुर्मिळ ग्रह स्थितीचा करिअर, आर्थिक आणि निर्णय घेण्यावर परिणाम होईल. १२ राशींपैकी पुढील 3 राशीच्या लोकांना याचा फायदा होणार आहे.
Dwidwadash Yog 2026:

Dwidwadash Yog 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Dwidwadash Yog 2026 effects in Marathi: आज 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी आकाशात एक खरोखरच उल्लेखनीय घटना घडणार आहे. द्रिक पंचांगानुसार बुध आणि शनि सुमारे 30 अंश अंतरावर असणार आहे. यामुळे द्विद्वाश योग निर्माण होईल. बुध सध्या कुंभ राशीत आहे आणि शनि मीन राशीत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा हे दोन ग्रह अशी युती करतात तेव्हा त्याचा करिअर, संपत्ती आणि निर्णय घेण्यावर थेट परिणाम होतो. हा काळ तीन राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर मानला जातो. 

Loading content, please wait...
horoscope
money
Finance
Life
Daily Horoscope
Astrology
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.