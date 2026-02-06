Dwidwadash Yog 2026: आज बुध-शनि येणार समोरा-समोर! ‘या’ 3 राशींसाठी उघडणार पैशांचे दरवाजे, भाग्य देणार साथ

Dwidwadash Yog 2026 effects in Marathi: आज 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी आकाशात एक खरोखरच उल्लेखनीय घटना घडणार आहे. द्रिक पंचांगानुसार बुध आणि शनि सुमारे 30 अंश अंतरावर असणार आहे. यामुळे द्विद्वाश योग निर्माण होईल. बुध सध्या कुंभ राशीत आहे आणि शनि मीन राशीत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा हे दोन ग्रह अशी युती करतात तेव्हा त्याचा करिअर, संपत्ती आणि निर्णय घेण्यावर थेट परिणाम होतो. हा काळ तीन राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर मानला जातो. .कर्कया ग्रहस्थितीमुळे कर्क राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी उपलब्ध आहेत. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत आहेत. यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होऊ शकते. .वृषभवृषभ राशीसाठी हा काळ प्रगती दर्शवते. दीर्घकाळापासून रखडलेली कामे हळूहळू पूर्ण होण्यास सुरुवात होईल. आर्थिक बाबींमध्ये सुधारणा होऊ शकते. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उघडू शकतात. एखाद्या मोठ्या प्रकल्पातून किंवा करारातून व्यावसायिकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला कामासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. यामुळे भविष्यात फायदा होईल. जर तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर वेळ तुमच्या बाजूने असू शकतो. .Shukra Gochar 2026: शुक्र कुंभ राशीत प्रवेश करतोय! ‘या’ राशींचे बिघडलेले काम होणार पूर्ण, धन-प्रेमात लाभ.तूळातूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ संधींनी भरलेला असू शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीचे निर्णय फायदेशीर ठरू शकतात. परंतु विवेकबुद्धी आवश्यक आहे. वैवाहिक आणि प्रेमसंबंध अधिक सुसंवादी होतील. कुटुंबात शांती आणि सहकार्य राहील. आरोग्य देखील सामान्यपेक्षा चांगले असू शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.