Ganesh Chaturthi 2026: गुरुजी नाहीत? चिंता करू नका; घरीच मंत्रोच्चारासह अशी करा गणरायाची प्राणप्रतिष्ठा! वाचा संपूर्ण शास्त्रोक्त पद्धत...

Ganesh Chaturthi Mantra: गणेशोत्सवाच्या मंगलमय सोहळ्याला आजपासून (ता. १४) मोठ्या उत्साहात सुरुवात होत आहे. यंदाचा गणेशोत्सव १२ दिवसांचा असणार आहे. गणरायाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी आज ब्राह्ममुहूर्तापासून, म्हणजेच पहाटे ४:५० पासून ते दुपारी १:५१ वाजेपर्यंत अत्यंत शुभ वेळ आहे. या काळात भद्रादि किंवा अन्य कोणत्याही कुयोगाची भीती बाळगण्याची गरज नसून, विशिष्ट मुहूर्ताची वाट न पाहता घरातील पार्थिव गणेशाची स्थापना आणि पूजन करता येईल..पूजा साहित्य आणि पूर्वतयारीश्रींच्या स्थापनेसाठी खालील साहित्य एकत्र करून पूजास्थान सजवावे- पीठ आणि मखर: गणेश मूर्ती स्थापनेसाठी चौरंग किंवा पाट आणि सभोवती सुंदर मखर.शोभा व सजावट: पूजास्थानाच्या वर बांधण्यासाठी नारळ, आंब्याच्या डहाळ्या (तोरण) आणि सुपाऱ्या.पूजा पात्रे: पाण्याने भरलेला तांब्या, पळी, पंचपात्र, ताम्हण, समई आणि जानवे.साहित्य: पत्री, शेंदूर, विड्याची पाने, सुपाऱ्या, नारळ, फळे, सुगंधी अत्तर, गरम पाणी आणि २१ दुर्वा.प्रसाद: बाप्पाच्या आवडीचे उकडीचे मोदक, मिठाई, पेढे आणि गोड पदार्थ..मूर्ती स्थापना आणि संकल्पगणेश मूर्ती ठेवण्याची जागा स्वच्छ करून त्यावर रंगीत पाट मांडून अक्षता पसरवा. यानंतर त्यावर मूर्ती स्थापन करावी.पूजकाने शुचिर्भूत होऊन आसनावर बसावे.द्विराचमन व प्राणायाम केल्यावर संकल्प सोडावा- 'श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ पार्थिवगणपतिपूजनमहं करिष्ये'कलश, शंख, घंटा व दीप यांचे पूजन करून गंध, अक्षता आणि पुष्प अर्पण करावे.प्राणप्रतिष्ठा आणि ध्यान मंत्रगणपतीच्या नेत्रांना दुर्वांनी तुपाचा स्पर्श करावा आणि मूर्तीच्या हृदयाला उजव्या हाताच्या अंगठ्याने स्पर्श करून पुढील प्राणप्रतिष्ठा मंत्र म्हणावेत-अस्यै प्राणा: प्रतिष्ठंतु अस्यै प्राणा: क्षरन्तु च।अस्यै देवत्वम् आचार्यै मामहेति च कश्चन।।रक्तांभीधिस्थ पोतोल्ल सदरुण सरोजाधि रुढाकराब्जै:।पाशम् कोदंड भिक्षूद्भवमथ गुणमप्यम् कुशम् पंचबाणान्।।बिभ्राण असृक्कपालम् त्रिनयन लसिता पीनवक्ष ऊरुहाढ्या।देवी बालार्क वर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्ती: परा न:।।.प्राणप्रतिष्ठा झाल्यावर बाप्पाचे अंतःकरणात ध्यान करताना हे श्लोक म्हणावेत-एकदंतम् शूर्पकर्णम् गजवक्त्रम् चतुर्भुजम्।पाशांकुशधरम् देवम् ध्यायेत सिद्धिविनायकम्।।ध्यायेत देवम् महाकायम् तप्तकांचन संनिभम्।चतुर्भुजम् महाकायम् सर्वाभरणभूषितम्।।दंताक्षमाला परशुपूर्ण मोदक हस्तकम्।मोदकासक्त शुंडाग्रम् एकदंतम् विनायकम्।।.Ganesh Utsav 2026: महाराष्ट्रापासून मिझोरमपर्यंत! कशी साजरी होते गणेश चतुर्थी? जाणून घ्या वेगवेगळ्या राज्यांतील अनोख्या परंपरा!.१६ उपचारांचा मुख्य पूजाविधी (मंत्रांसह)१. आवाहनआवाहयामि विघ्नेश सुरराज आचिर्तेश्वर।अनाथनाथ सर्वज्ञ पूजार्थ गणनायक।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। आवाहयामि।।(असे म्हणून अक्षता अर्पण कराव्यात.)२. आसनविचित्र रत्नरचितम् दिव्यास्तरण संयुतम्।स्वर्णसिंहासनम् चारु गृहाण सुरपूजित।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। आसनार्थे अक्षताम् समर्पयामि।।(आसनासाठी अक्षता अर्पण कराव्यात.)३. पाद्यसर्वतीर्थ समानीतम् पाद्यम् गंधादि संयुतम्।विघ्नराज गृहाणेदम् भगवन् भक्तवत्सल।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। पादयो: पाद्यम् समर्पयामि।।(पायांवर फुलाने पाणी अर्पण करावे.).४. अर्घ्यअर्घ्यम् च फलसंयुक्तम् गंधपुष्प आक्षतैर्युतम्।गणाध्यक्ष नमस्तेस्तु गृहाण करुणानिधे।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। अर्घ्यम् समर्पयामि।।(पळीभर पाण्यात गंध, अक्षता, पुष्प व सुपारी ठेवून फुलाने पाणी अर्पण करावे.)५. आचमनविनायकम् नमस्तुभ्यम् त्रिदशैरभि वंदित।गंगाहृतेन तोयेन शीघ्रम आचमनम् कुरु।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। आचमनियम् समर्पयामि।।(हातावर फुलाने आचमनासाठी पाणी अर्पण करावे.)६. स्नानगंगादि सर्वतीथेर्भ्य आनीतम् तोयमुत्तम्।भक्त्या समपिर्तम् तुभ्यम् स्नानाय आभिष्टदायक।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। स्नानम् समर्पयामि।।(फुलाने पाणी अर्पण करावे.).७. पंचामृत स्नानपयो दधि घृतम् चैव मधुशर्करया युतम्।पंचामृतेन स्नपनम् प्रियताम् परमेश्वर।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। पंचामृत स्नानम् समर्पयामि।।(दूध, दही, तूप, साखर आणि मध एकत्र करून अर्पण करावे. नंतर शुद्ध पाणी, अत्तर व गरम पाणी अर्पण करावे. यानंतर वाहिलेले निर्माल्य उत्तर दिशेला विसर्जित करावे आणि अथर्वशीर्ष पठण किंवा गणपती स्तोत्र म्हणावे.)८. वस्त्ररक्तवस्त्रयुगम् देव दिव्यम् कांचनसंभवम्।सर्वप्रदम् गृहाणेदम् लंबोदर हरात्मज।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। वस्त्रम् समर्पयामि।।(वस्त्र अर्पण करावे.)९. यज्ञोपवीत (जानवे)राजतम् ब्रह्मासूत्रम् च कांचनम् चोत्तरीयकम्।गृहाण चारु सर्वज्ञ भक्तानाम् वरदो भव।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। यज्ञोपवितम् समर्पयामि।।(डाव्या खांद्यावरून उजव्या हाताखाली जानवे अर्पण करावे.).१०. चंदन व अक्षताकस्तुरीरोचना चंदकुंकुमैश्च समन्वितम्।विलेपनम् सुरश्रेष्ठ चंदनम् प्रतिगृह्यताम्।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। चंदनम् समर्पयामि।।(मस्तकाला चंदन लावावे.)रक्ताक्षतांश्च देवेश गृहाण द्विरदानन।ललाटपटले चंदस्तस्योपरि विधार्यताम्।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। अक्षताम् समर्पयामि।।(अक्षता अर्पण कराव्यात.)११. पुष्प व पत्रीमाल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो।मयाहृतानि पूजार्थम् पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। पुष्पाणि समर्पयामि।।(अनेक प्रकारची फुले, शमी व पत्री अर्पण करावीत.)१२. धूप व दीपदशांगम् गुग्गुलम् धूपम् सुगंधम् च मनोहरम्।गृहाण सर्वदेवेश उमापुत्रम् नमोस्तुते।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। धूपम् समर्पयामि।।(डाव्या हाताने घंटा वाजवून उजव्या हाताने अगरबत्ती ओवाळावी.)सर्वज्ञ सर्वलोकेश त्रैलोक्य तिमिरापह।गृहाण मंगलम् दीपम् रुद्रप्रिय नमोस्तुते।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। दीपम् समर्पयामि।।(निरांजनाने ओवाळावे.).Ganpati Decoration 2026: कागदी कमळ, केळीची पाने अन् कापसाचे ढग; यंदा गणपती सजावटीसाठी ट्राय करा १० भन्नाट अन् सोप्या आयडिया!.१३. नैवेद्य व तांबूलनैवेद्यम् गृह्यताम् देव भक्तिम् मेह्यचलाम् कुरु।ईप्सितम् मे वरम् देहि परत्र च पराम् गतिम्।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। नैवेद्यम् समर्पयामि।।(मोदक, पेढे, लाडू यांचा नैवेद्य दाखवावा.)पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्।कर्पूरैलासमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। पूगीफल तांबुलम् समर्पयामि।।(विड्यावर पळीभर पाणी सोडून अर्पण करावा.)१४. दुर्वा अर्पणगणाधिप नमस्तेस्तु उमापुत्राघनाशन।एकदंते भवक्त्रेति तथा मूषकवाहन।।विनायकेश पुत्रेति सर्वसिद्धिप्रदायक।कुमारगुरवे नित्यम् पूजनीया: प्रयत्नत:।।(हा मंत्र म्हणून २१ दुर्वा अर्पण कराव्यात आणि आरती करावी.)१५. नमस्कार व प्रदक्षिणानम: सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे।साष्टांगोयम् प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृत:।।(साष्टांग नमस्कार घालावा.)यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च।तानि तानि विनश्यंति प्रदक्षिण पदे पदे।।(स्वतःभोवती ३ प्रदक्षिणा घालाव्यात.).१६. मंत्रपुष्प व प्रार्थनाविनायकेशपुत्र त्वम् गणराज सुरोत्तम।देहि मे सकलान् कामान् वंदे सिद्धिविनायक।।श्रीसिद्धिविनायकाय नम:। मंत्रपुष्पम् समर्पयामि।।प्रार्थना:यन्मया चरितम् देव व्रतमेतत् सुदुर्लभम्।गणेश त्वम् प्रसन्न: सन् सफलम् कुरु सर्वदा।।विनायक गणेशान् सर्वदेव नमस्कृत।पार्वतीप्रिय विघ्नेश मम विघ्नान् निवारय।।आवाहनम् न जानामि न जानामि तवार्चनम्।पूजाम् चैव न जानामि क्षम्यताम् परमेश्वर।।मंत्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तितहीनम् सुरेश्वर।यत्पूजितम् मया देव परिपूर्णम् तदस्तु मे।।अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम।तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर।।।। इति पूजाविधी ।।।। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया ।।.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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