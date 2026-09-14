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Ganesh Chaturthi 2026: गुरुजी नाहीत? चिंता करू नका; घरीच मंत्रोच्चारासह अशी करा गणरायाची प्राणप्रतिष्ठा! वाचा संपूर्ण शास्त्रोक्त पद्धत...

Perform Your Own Ganesh Pranpratishtha Puja at Home: ब्राह्ममुहूर्तापासून दुपारी १:५१ वाजेपर्यंत शुभ वेळ; पूजेची संपूर्ण तयारी, प्राणप्रतिष्ठा मंत्र आणि पद्धती एकाच क्लिकवर! 'हे' मंत्र म्हणून करा पार्थिव गणपती पूजन...
Ganesh Chaturthi 2026 Sthapana Guide: How to Perform Ganpati Pranpratishtha at Home Without a Guruji

Ganesh Chaturthi 2026 Sthapana Guide: How to Perform Ganpati Pranpratishtha at Home Without a Guruji

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Ganesh Chaturthi Mantra: गणेशोत्सवाच्या मंगलमय सोहळ्याला आजपासून (ता. १४) मोठ्या उत्साहात सुरुवात होत आहे. यंदाचा गणेशोत्सव १२ दिवसांचा असणार आहे. गणरायाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी आज ब्राह्ममुहूर्तापासून, म्हणजेच पहाटे ४:५० पासून ते दुपारी १:५१ वाजेपर्यंत अत्यंत शुभ वेळ आहे. या काळात भद्रादि किंवा अन्य कोणत्याही कुयोगाची भीती बाळगण्याची गरज नसून, विशिष्ट मुहूर्ताची वाट न पाहता घरातील पार्थिव गणेशाची स्थापना आणि पूजन करता येईल.

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