Gold Vastu Tips: 'या’ राशींसाठी सोनं वाढवू शकतं अडचणी, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगतं

Gold vastu tips according to astrology: भारतीय परंपरेत सोनं केवळ एक महागडा धातू मानला जात नाही तर तो संपत्ती, शुद्धता आणि शुभतेचे प्रतीक देखील आहे. लग्न, पूजा आणि इतर धार्मिक विधींमध्ये सोन्याला खुप महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येत धातूची स्वतःची ऊर्जा आणि ग्रहांची भूमिका असते. ज्याप्रमाणे प्रत्येक रत्न प्रत्येक व्यक्तीसाठी योग्य नसते, त्याचप्रमाणे सोनं सर्व राशींना समान परिणाम देत नाही. असं मानलं जातं की जर सोनं एखाद्या व्यक्तीच्या राशी किंवा कुंडलीशी सुसंगत नसेल तर त्याचा जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे आर्थिक नुकसान आणि मानसिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. यामुळे कोणत्या राशींसाठी सोनं शुभ आहे हे जाणून घेऊया. .सोन्याचे महत्त्वशास्त्रांमध्ये सोन्याला सर्वात मौल्यवान धातू मानलं जातं. म्हणूनच देव-देवतांचे दागिने आणि आसन सोन्याचे बनलेले असल्याचे म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार सोन्याचा संबंध देवांचा गुरु बृहस्पतिशी आहे. जो ज्ञान, संपत्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. शिवाय, त्याच्या तेजामुळे ते सूर्याशी देखील जोडले जाते. एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत बृहस्पति कमकुवत असल्यास ज्योतिषी अनेकदा सोनं घालण्याची शिफारस करतात. सोनं हे माता लक्ष्मीचे प्रतीक मानलं जातं, म्हणून ते पायात घालणे अशुभ मानलं जातं..पुढील राशींनी सोने घालणे टाळावेवृषभ - शुक्र ग्रह वृषभ राशीवर राज्य करतो. ज्योतिषशास्त्रात शुक्र आणि गुरू यांना सुसंगत मानले जात नाही. म्हणून, या राशीच्या लोकांनी जास्त सोने परिधान केल्याने आरामाचा अभाव आणि आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.मिथुन -मिथुन राशीवर बुध ग्रहाचे राज्य आहे. बुध आणि गुरु यांच्यात मैत्री नसल्याने, या राशीच्या लोकांनी सोनं घालणं अशुभ मानलं जातं. त्यामुळे लक्ष विचलित होऊ शकते आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते.मकर - मकर राशीवर शनिदेवाचे राज्य आहे. शनि आणि गुरु यांच्या स्वभावांमध्ये मोठा फरक आहे. या राशीखाली जन्मलेल्यांसाठी सोनं परिधान केल्यानं त्यांची निर्णय घेण्याची क्षमता कमकुवत होऊ शकते आणि त्यांना व्यवसायात नुकसान किंवा मानसिक ताण येऊ शकतो..Shukra Gochar 2026: शुक्र कुंभ राशीत प्रवेश करतोय! 'या' राशींचे बिघडलेले काम होणार पूर्ण, धन-प्रेमात लाभ.पुढील राशींसाठी फायदेशीरज्योतिषशास्त्रानुसार, मेष, कर्क, सिंह, धनु आणि मीन राशीसाठी सोनं परिधान करणं अत्यंत फायदेशीर मानलं जातं. सोन्याचे दागिने परिधान केल्याने या राशींना सौभाग्य, सन्मान आणि आर्थिक बळ मिळू शकते..काही महत्वाचे नियमजर तुम्हाला प्रशासकीय, शैक्षणिक किंवा बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती करायची असेल, तर तुमच्या तर्जनीमध्ये सोन्याची अंगठी घालणे शुभ मानलं जातं. गळ्यात सोन्याची साखळी घालणे वैवाहिक आनंदासाठी आणि तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी फायदेशीर आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.