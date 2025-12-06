संस्कृती

Horoscope Today : 7 डिसेंबरपासून बनतोय चतुर्ग्रही योग! पाच राशींना होणार लाभच लाभ; पैशाची अडचण होईल दूर, मिळणार मोठी गुड न्यूज

7 December 2025 Horoscope Five Lucky Zodiac Signs : उद्या ७ डिसेंबर २०२५ रोजी दुर्मिळ चतुर्ग्रही योगामुळे पाच राशींना पैसा, सुख आणि मान-सन्मान मिळणार आहे. चला तर मग जाणून घ्या या राशी कोणत्या आहेत
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology News : ज्योतिषशास्त्रावर विश्वास असणाऱ्यांसाठी रविवार, ७ डिसेंबर हा दिवस खास आहे. पौष महिन्यातील कृष्ण पक्षाची तृतीया, पुनर्वसु नक्षत्र आणि सूर्यदेवाच्या कृपेने आकाशात एक दुर्मिळ चतुर्ग्रही योग जुळून येत आहे. शुक्र, बुध, सूर्य आणि मंगळ हे चार ग्रह एकत्र येऊन लक्ष्मी योग, वसुमान योग, गजकेसरी योग आणि शुक्ल योग असे अनेक शुभ संयोग निर्माण करणार आहेत. चंद्र मिथुन ते कर्क राशीत संक्रमण करेल, तर मंगळ वृश्चिक ते धनु राशीत प्रवेश करेल. या सर्व योगांमुळे या पाच राशींना पैसा, सुख, मान-सन्मान आणि कौटुंबिक आनंदाचा खूप मोठा लाभ होणार आहे.

