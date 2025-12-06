Horoscope Today : 7 डिसेंबरपासून बनतोय चतुर्ग्रही योग! पाच राशींना होणार लाभच लाभ; पैशाची अडचण होईल दूर, मिळणार मोठी गुड न्यूज

Astrology News : ज्योतिषशास्त्रावर विश्वास असणाऱ्यांसाठी रविवार, ७ डिसेंबर हा दिवस खास आहे. पौष महिन्यातील कृष्ण पक्षाची तृतीया, पुनर्वसु नक्षत्र आणि सूर्यदेवाच्या कृपेने आकाशात एक दुर्मिळ चतुर्ग्रही योग जुळून येत आहे. शुक्र, बुध, सूर्य आणि मंगळ हे चार ग्रह एकत्र येऊन लक्ष्मी योग, वसुमान योग, गजकेसरी योग आणि शुक्ल योग असे अनेक शुभ संयोग निर्माण करणार आहेत. चंद्र मिथुन ते कर्क राशीत संक्रमण करेल, तर मंगळ वृश्चिक ते धनु राशीत प्रवेश करेल. या सर्व योगांमुळे या पाच राशींना पैसा, सुख, मान-सन्मान आणि कौटुंबिक आनंदाचा खूप मोठा लाभ होणार आहे..वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी उद्या दिवस अतिशय आनंददायी आहे. घरात नवीन वस्तू-सुविधा येतील, कुटुंबासोबत मौजमजा होईल. व्यवसायात अनपेक्षित नफा, भेटवस्तू किंवा जमीन-मालमत्तेच्या व्यवहारात यश मिळेल. प्रेम जीवन गोड होईल, विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क्स मिळतील.उपाय : लाल गायीला गूळ आणि भाकरी खाऊ घालावी.सिंह राशीसिंह राशीवाल्यांचा उद्या डंका वाजणार आहे. समाजात प्रतिष्ठा वाढेल, मालमत्ता-संबंधित प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. लोखंड-धातू आणि कौटुंबिक व्यवसायात मोठा फायदा होईल. सासरच्या लोकांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल.उपाय : गरजूंना उबदार कपडे दान करावेत..Horoscope Prediction : बुध गोचरमध्ये बनतोय राजयोग! लक्ष्मी नारायणच्या कृपेने मेष, मिथुनसह अनेक राशींना धनलाभ, पहा तुमच्या राशीत काय?.कन्या राशीबुद्धिमत्तेला यश, परदेशातील कामात प्रगतीकन्या राशीच्या लोकांची बुद्धी आणि सर्जनशीलता उद्या कमाल करेल. दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा असलेली चांगली बातमी येईल, आजारपण बरे होईल. कपडे, शिक्षण आणि परदेशाशी संबंधित कामात नशिबाची साथ मिळेल. मुलांसोबत मजा आणि आवडीचे जेवण असे दुहेरी आनंद मिळेलउपाय : गायत्री मंत्राचा जप करावा.वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीला उद्या सर्वच क्षेत्रात सोनेरी दिवस आहे. सरकारी कामात यश, समाजात मान मिळेल. कुटुंबात सुसंवाद, व्यवसायात नफा आणि वैवाहिक जीवनात प्रचंड आनंद मिळेल. शुभ कार्यक्रमात सहभागाची संधीही मिळणा आहे.उपाय : हनुमानजींची पूजा व बजरंगबाण पठण करावे..Numerology : डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असतात 3 सर्वोत्तम गुण; पण एका कमतरतेमुळे आयुष्यभर जवळच्या लोकांना ठेवतात दुःखी.मकर राशीनशिबाची साथ मिळून अचानक धनलाभ होईल, मकर राशीवाल्यांचे नशीब उद्या चमकेल. व्यवसायात यश, नियोजित कामे पूर्ण होतील. मित्रांसोबत मौज, घरी शुभ कार्य आणि कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण राहील. कुठून तरी अचानक पैशाचा लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे.उपाय : गायत्री मंत्राचा जप करून लाल चंदनाचा टिळा लावावा.हा दुर्मिळ चतुर्ग्रही योग आणि सूर्यदेवाचा आशीर्वाद पाच राशींना नवीन उंची गाठायला मदत करणार आहे. तुमची राशी यात असेल तर उद्या सकाळी सूर्योदयाच्या वेळी सूर्याला जल अर्पण करा आणि या शुभ योगांचा पूर्ण लाभ घ्याडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.