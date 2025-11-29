Numerology : डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असतात 3 सर्वोत्तम गुण; पण एका कमतरतेमुळे आयुष्यभर जवळच्या लोकांना ठेवतात दुःखी

December numerology prediction : डिसेंबर हा वर्षातील शेवटचा महिना.. पण या महिन्यात जन्मलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्व मात्र वर्षभर चमकत राहते. अंकशास्त्रानुसार डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींवर गुरु आणि मंगळ ग्रहाचा खास प्रभाव असतो. यामुळेच त्यांच्यात एक वेगळीच जादू असते. त्यांची राशी धनु किंवा मकर असते आणि लोक त्यांच्याकडे आपोआप आकर्षित होतात. यांचा मुलांक देखील स्ट्रॉंग असतो.या लोकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे भावनिक मन. ते खूप संवेदनशील आणि प्रेमळ असतात. त्यांचे शब्द आणि हावभाव इतके मन जिंकणारे असतात की समोरची व्यक्ती लगेच त्यांच्याशी जोडली जाते. मित्र म्हणून तर ते अव्वल असतात; त्यांचे मित्र कमी असले तरी जे असतात त्यांच्यासाठी हे लोक जीवाची बाजी लावतात. एकदा मैत्री केली की ती आयुष्यभर टिकवतात.दुसरा मोठा गुण म्हणजे ते उत्तम सल्लागार असतात. कोणीही त्यांच्यासमोर आपली मनातील गोष्ट सहज सांगू शकते. त्यांच्याजवळ बसलो की सगळा ताण दूर होतो असे वाटते. लोक त्यांच्या बोलण्यावर आणि सल्ल्यावर पूर्ण विश्वास ठेवतात. त्यामुळेच अनेकदा मित्र-नातेवाईक त्यांच्याकडे मार्गदर्शन मागायला येतात..Numerology Prediction : समाज अन् कुटुंबात खूप नाव कमवतात 'या' मूलांकाचे लोक; मिळवतात भरपूर पैसा-यश-आदर, पहा तुमचा मूलांक.तिसरा खास गुण म्हणजे त्यांच्यातील करिष्मा. डिसेंबरमध्ये जन्मलेले लोक जिथे जातात तिथे आपली छाप सोडतात. त्यांची हास्य, बोलणे आणि वागणे यामुळे सभोवतालचे वातावरण आनंदी राहते. पण प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. डिसेंबरमध्ये जन्मलेले लोक थोडे हट्टी असतात. आपले ऐकले नाही की राग लगेच चढतो. हा हट्ट आणि पटकन येणारा राग यामुळे कधी कधी ते चुकीचे निर्णय घेतात किंवा नात्यात दुरावा निर्माण होतो. जवळचे लोक सतत दुखावले जातात. दुसरी कमतरता म्हणजे ते लवकर विश्वास ठेवतात, त्यामुळे काही वेळा त्यांची फसवणूकही होऊ शकते..Croma sale : क्रोमाच्या Black Friday Sale मध्ये 50% वाली डिस्काउंट ऑफर! कोणत्या वस्तू मिळतायत अर्ध्या किंमतीत? पाहा एका क्लिकवर.अंकशास्त्र सांगते की या लोकांचे भाग्य अंक १, ३ आणि ८ आहेत. या तारखांना मोठे निर्णय घेतल्यास यश नक्की मिळते. तसेच निळा, तपकिरी, लाल आणि पिवळा हे रंग त्यांना खूप शुभ मानले जातात.थोडक्यात डिसेंबरमध्ये जन्मलेले लोक भावनिक, निष्ठावान आणि करिष्माई असतात. त्यांचा हट्टी स्वभाव आणि जलद राग या गोष्टी थोड्या जपून हाताळल्या तर त्यांच्यासारखा उत्तम मित्र आणि साथीदार दुसरा कोणीच नसतो. जर तुमचा किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीचा जन्म डिसेंबरमध्ये असेल तर हा लेख नक्की शेअर कराडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Horoscope Prediction : आठव्या घरात गुरु ग्रहाची छाया! कामधंदा, नातेसंबंध अन् मानसिक शांतीवर होईल गंभीर परिणाम, आजच करा हा सोपा उपाय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.