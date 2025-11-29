Horoscope | राशी भविष्य

Numerology : डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असतात 3 सर्वोत्तम गुण; पण एका कमतरतेमुळे आयुष्यभर जवळच्या लोकांना ठेवतात दुःखी

December born people Numerology news : अंकशास्त्राप्रमाणे डिसेंबर महिन्यात जन्मलेले लोक कसे असतात जाणून घ्या..
December birth numerology prediction

December birth numerology prediction

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

December numerology prediction : डिसेंबर हा वर्षातील शेवटचा महिना.. पण या महिन्यात जन्मलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्व मात्र वर्षभर चमकत राहते. अंकशास्त्रानुसार डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींवर गुरु आणि मंगळ ग्रहाचा खास प्रभाव असतो. यामुळेच त्यांच्यात एक वेगळीच जादू असते. त्यांची राशी धनु किंवा मकर असते आणि लोक त्यांच्याकडे आपोआप आकर्षित होतात. यांचा मुलांक देखील स्ट्रॉंग असतो

Loading content, please wait...
horoscope
Life
Birthday
Hindu religion
culture
Numerology
Daily Rashi Bhavishya
Yearly Horoscope
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com