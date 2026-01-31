January 31 Lucky Zodiac Signs: आजचा दिवस नशिबाचा! लक्ष्मी नारायण आणि गजकेसरी योगाचा दुहेरी धमाका; 'या' ५ राशींना लागणार लॉटरी!

Rashi Bhavishya in Marathi: आज शनिवारचा दिवस असून ग्रहस्थिती विशेष फलदायी ठरत आहे. आज शनीचा संचार मीन राशीत होत असून शुक्र ग्रह धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करत आहे आणि बुध ग्रहासोबत नक्षत्रयोग तयार करत आहे. या ग्रहसंयोगामुळे आज प्रभावी लक्ष्मी नारायण योग निर्माण होत आहे.आज माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षाची त्रयोदशी तिथी असून पुढे चतुर्दशी तिथी सुरू होत आहे. या तिथीचे स्वामी भगवान शिव आहेत. आज चंद्र मिथुन राशीतून कर्क राशीत प्रवेश करत असून या गोचरामुळे गजकेसरी योगासह धनयोग तयार होत आहे. पुनर्वसु नक्षत्राच्या प्रभावामुळे आज रवियोग देखील सक्रिय आहे..या सर्व शुभ योगांचा परिणाम म्हणून आज वृषभ, कर्क, कन्या, मकर आणि मीन राशींसाठी दिवस लाभदायक, समाधानकारक आणि आनंददायी ठरत आहे. जाणून घेऊया आजचा लकी राशिफल.वृषभ राशीसाठी आजचा दिवस कसा आहे?वृषभ राशीच्या जातकांसाठी आजचा दिवस आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहे. उत्पन्नाचे एकापेक्षा अधिक स्रोत सक्रिय होऊ शकतात. नोकरीत अनुकूल वातावरण राहते आणि कमाईत वाढ जाणवते. एखादी जुनी इच्छा आज पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मन प्रसन्न राहते.व्यवसायात नवे संधीद्वार उघडते. गुंतवणुकीत फायदा होऊ शकतो. कुटुंबीयांच्या मदतीमुळे प्रगतीचा मार्ग मोकळा होतो. तुमची बोलण्याची शैली आणि निर्णयक्षमता आज यश देणारी ठरते. वैवाहिक जीवनात समाधान आणि सुसंवाद राहतो..Horoscope : उद्या 31 जानेवारी ठरणार 'या' पाच राशींसाठी गेमचेंजर ; नशिबाचे फासे पालटणार ! होणार नवी सुरुवात.कर्क राशीसाठी आजचा दिवस कसा आहे?कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस आनंददायी असणार आहे. भाग्य तुमच्या बाजूने आहे. दुपारनंतर ग्रहांची स्थिती अधिक लाभदायक ठरत आहे. एखादा मित्र किंवा परिचित व्यक्ती अडचणीत मदत करेल. आज चंद्र तुमच्या राशीत असल्यामुळे अनपेक्षित लाभ होऊ शकतो. शिक्षणाच्या क्षेत्रात चांगली प्रगती करता येईल. सुखसोयी वाढतील. प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा टिकून राहील आणि संध्याकाळी खास क्षण अनुभवता येतील..कन्या राशीसाठी आजचा दिवस कसा आहे?कन्या राशीसाठी आजचा दिवस करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात सकारात्मक आहे. प्रयत्नांना योग्य यश मिळेल. जुनी गुंतवणूक लाभदायक ठरू शकते. ज्ञान, अनुभव आणि मार्गदर्शनाचा योग्य वापर होईल. उच्च शिक्षणाशी संबंधित व्यक्तींना प्रगतीची संधी आहे. शिक्षक किंवा अनुभवी व्यक्तीचे मार्गदर्शन मिळेल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. मुलांकडून आनंदाची बातमी मिळू शकते..पैसे अडकलेत ? कर्जाचं ओझं वाढतंय ? श्रीमंतीचा मार्ग दाखवणारे हे उपाय केले तर होतील सगळी संकटं दूर.मकर राशीसाठी आजचा दिवस कसा आहे?मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी आजचा दिवस शुभ आहे. समाजात प्रतिष्ठा वाढेल. राजयोगामुळे सुखसोयींमध्ये वाढ होईल. खरेदी-विक्री किंवा घरगुती वस्तू घेण्याची संधी आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांचे सहकार्य मिळेल. वरिष्ठांचा पाठिंबा मिळेल. कुटुंबातील वातावरण सकारात्मक राहील. आजचा दिवस आनंदी आणि समाधानकारक जाईल..मीन राशीसाठी आजचा दिवस कसा आहे?मीन राशीसाठी आजचा दिवस आनंददायी ठरणार आहे. दिवसाच्या सुरुवातीला कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवता येईल. रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मित्र आणि शेजाऱ्यांचे सहकार्य मिळेल. जोडीदाराकडून अपेक्षित समर्थन मिळेल. नवीन गाडी घेण्याचा किंवा प्रवासाचा योग आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये जवळीक वाढेल आणि चालू असलेला तणाव दूर होऊ शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.