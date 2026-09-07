संस्कृती

Ketu Transit Lucky Zodiac Signs: ‘या’ ६ राशींच्या नशिबात येणार मोठा ट्विस्ट; केतूच्या गोचराने मिळणार धनलाभाची संधी, पाहा तुमची रास आहे का?

केतूच्या मघा नक्षत्रातील गोचरामुळे ‘या’ ६ राशींसाठी पुढील ९० दिवस धनलाभ, करिअर आणि यशाच्या दृष्टीने खास ठरू शकतात.
Ketu Transit 2026 in Magha Nakshatra Lucky Zodiac Signs

Ketu Transit 2026 in Magha Nakshatra Lucky Zodiac Signs

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

ज्योतिषशास्त्रानुसार केतूला मायावी ग्रह मानले जाते. केतू नेहमी उलट्या दिशेने म्हणजेच वक्री चाल चालतो. केतूच्या राशी किंवा नक्षत्रातील बदलाचा परिणाम सर्व राशींवर पाहायला मिळतो. काही राशींसाठी हा बदल अडचणी घेऊन येऊ शकतो, तर काही राशींसाठी हा काळ खूप चांगला ठरू शकतो.

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