Ketu Transit Lucky Zodiac Signs: ‘या’ ६ राशींच्या नशिबात येणार मोठा ट्विस्ट; केतूच्या गोचराने मिळणार धनलाभाची संधी, पाहा तुमची रास आहे का?

ज्योतिषशास्त्रानुसार केतूला मायावी ग्रह मानले जाते. केतू नेहमी उलट्या दिशेने म्हणजेच वक्री चाल चालतो. केतूच्या राशी किंवा नक्षत्रातील बदलाचा परिणाम सर्व राशींवर पाहायला मिळतो. काही राशींसाठी हा बदल अडचणी घेऊन येऊ शकतो, तर काही राशींसाठी हा काळ खूप चांगला ठरू शकतो..सध्या केतू सूर्याच्या सिंह राशीत गोचर करत आहे. तसेच केतू स्वतःच्या मघा नक्षत्रात आहे. पंचांगानुसार केतू ५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मघा नक्षत्रात राहणार आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस काही राशींसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.ज्योतिषांच्या मते, केतूच्या या नक्षत्र गोचरामुळे काही राशींच्या आयुष्यात चांगले बदल होण्याची शक्यता आहे. चला जाणून घेऊया, कोणत्या राशींना याचा फायदा होऊ शकतो..कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी केतूचे मघा नक्षत्रातील गोचर चांगले ठरू शकते. या काळात तुमच्या पद आणि प्रतिष्ठेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कामात यश मिळू शकते. तुम्ही आत्मविश्वासाने काम कराल आणि सकारात्मक विचार वाढतील.मेष मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. नवीन आर्थिक संधी मिळण्याची शक्यता आहे. एखादा फायदेशीर व्यवहार होऊ शकतो. पैशांची आवक वाढण्याची शक्यता असून नोकरीतही पदोन्नतीची संधी मिळू शकते..धनुधनु राशीसाठी केतूचे हे गोचर शुभ ठरू शकते. बऱ्याच काळापासून सुरू असलेले कायदेशीर वाद किंवा अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे. या काळात एखादी चांगली बातमी मिळू शकते. तुमचा आत्मविश्वासही वाढेल.सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहू शकतो. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात लक्ष लागेल आणि एकाग्रता वाढेल. आयुष्यातील ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा काळ तुमच्यासाठी सकारात्मक ठरू शकतो..मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी केतूचे मघा नक्षत्रातील गोचर फायदेशीर ठरू शकते. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे कौतुक आणि चांगले परिणाम मिळू शकतात. व्यवसायात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रेमसंबंधांसाठीही हा काळ चांगला राहू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.