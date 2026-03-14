Kharmas 2026: 15 मार्चपासून बदलणार ग्रहस्थिती! सूर्य मीन राशीत; का करू नयेत शुभ काम?

Kharmas 2026: मार्चच्या मध्यापासून एका विशेष ज्योतिषीय काळाची सुरुवात होते. सूर्य जेव्हा आपली राशी बदलतो आणि मीन राशीत प्रवेश करतो तेव्हा खरमास सुरु होतो. हिंदू कॅलेंडनुसार हा काळ शुभ घटनांसाठी अशुभ मानला जातो. म्हणून या काळात विवाह, गृहप्रवेश समारंभ आणि इतर शुभ कार्य तात्पुरते पुढे ढकलले जातात. .या दिवशी सुरु होणार खरमासज्योतिषशास्त्रानुसार १४ मार्च म्हणजेच शनिवारी मध्यरात्री सूर्य मीन प्रवेश करतील. सूर्याच्या मीन राशीत प्रवेशाबरोबरच महिनाभर चालणाऱ्या खरमासची सुरुवात होईल. जेव्हा सूर्य गुरु, धनु आणि मान राशीत प्रवेश करतो तेव्हा या काळाला खरमास म्हणतात. या काळात लग्नासारखे शुभ कार्य करण्यास मनाई आहे. .20 एप्रिलपासून लग्नाचे शुभ मुहूर्त पुन्हा सुरू होतील या वर्षी दुसरा खरमास 14 मार्च रोजी पहाटे 1:04 वाजता सुरू होईल. यामुळे विवाह आणि इतर शुभ कार्यक्रम तात्पुरते थांबतील. हा कालावधी सुमारे एक महिना चालेल. त्यानंतर, 20 एप्रिल रोजी लग्नासाठी शुभ काळ पुन्हा सुरू होतील आणि 7 जुलैपर्यंत चालू राहतील..खरमासमध्ये शुभ कार्य का केले जात नाही? खरमास दरम्यान सूर्याची गती मंदावते असं मानलं जातं. जेव्हा सूर्य गुरु राशीत, धनु किंवा मीन राशीत असतो तेव्हा त्याची ऊर्जा स्थिर मानली जाते. शुभ कार्यक्रमांसाठी बलवान सूर्य आवश्यक मानला जातो. म्हणून, या काळात लग्न, गृहप्रवेश, मुंडन, पवित्र धागा समारंभ आणि नामकरण समारंभ टाळले जातात..ग्रहांची स्थिती कारण मानली जाते ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात ग्रहांचा शुभ प्रभाव कमी प्रभावी असतो. असं मानलं जाते की ग्रहांची ऊर्जा कमी झाल्यामुळे नवीन उपक्रमांचे यशस्वी परिणाम होत नाहीत. म्हणूनच, पारंपारिकपणे, खरमास दरम्यान सर्व शुभ कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला जातो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.