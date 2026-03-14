संस्कृती

Kharmas 2026: 15 मार्चपासून बदलणार ग्रहस्थिती! सूर्य मीन राशीत; का करू नयेत शुभ काम?

Kharmas 2026: 14 मार्चला मध्यरात्री सूर्याच्या मीन राशीत संक्रमणाने सुरु होते. खरमासचा कालावधी आणि या काळात शुभ कार्य करणे का टाळे जातात हे जाणून घेऊया.
Puja Bonkile
Kharmas 2026: मार्चच्या मध्यापासून एका विशेष ज्योतिषीय काळाची सुरुवात होते. सूर्य जेव्हा आपली राशी बदलतो आणि मीन राशीत प्रवेश करतो तेव्हा खरमास सुरु होतो. हिंदू कॅलेंडनुसार हा काळ शुभ घटनांसाठी अशुभ मानला जातो. म्हणून या काळात विवाह, गृहप्रवेश समारंभ आणि इतर शुभ कार्य तात्पुरते पुढे ढकलले जातात.

Related Stories

No stories found.