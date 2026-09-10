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Ganesh Chaturthi 2026: गणपती बाप्पाला मोदकाचाच नैवेद्य का? जाणून घ्या मोदकामागचा खरा अध्यात्मिक अर्थ!

What Does Modak Symbolize?: 'मोद' म्हणजे परमानंद अन् 'क' म्हणजे छोटा अंश; वाचा विवेक, ज्ञान आणि मोक्षाचे प्रतीक असलेल्या मोदकाचा गूढ अर्थ आणि रंजक पौराणिक कथा...
Ganesh Chaturthi 2026: Why Does Lord Ganesha Love Modak?

Ganesh Chaturthi 2026: Why Does Lord Ganesha Love Modak?

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Ganesh Utsav Special: श्रीगणेश हे बुद्धी, विनय आणि विवेकाचे दैवत मानले जातात. कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात श्रीगणेशाच्या पूजनाने केली जाते. बाप्पाच्या पूजेमध्ये त्यांना २१ मोदकांचा नैवेद्य दाखवण्याची विशेष परंपरा आहे. पण, गणपतीला मोदकच का अतिशय प्रिय आहेत? यामागे फक्त पौराणिक कथा नसून अतिशय खोल आध्यात्मिक अर्थ दडला आहे. आदि जगद्गुरू शंकराचार्यांनी पूजनीय मानलेल्या ५ देवांमध्ये श्रीगणेशाचे स्थान प्रथम आहे. बाप्पाच्या हातातील मोदक हा भक्तांना परमानंद देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेचे प्रतीक मानला जातो.

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