Ganesh Chaturthi 2026: गणपती बाप्पाला मोदकाचाच नैवेद्य का? जाणून घ्या मोदकामागचा खरा अध्यात्मिक अर्थ!

Ganesh Utsav Special: श्रीगणेश हे बुद्धी, विनय आणि विवेकाचे दैवत मानले जातात. कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात श्रीगणेशाच्या पूजनाने केली जाते. बाप्पाच्या पूजेमध्ये त्यांना २१ मोदकांचा नैवेद्य दाखवण्याची विशेष परंपरा आहे. पण, गणपतीला मोदकच का अतिशय प्रिय आहेत? यामागे फक्त पौराणिक कथा नसून अतिशय खोल आध्यात्मिक अर्थ दडला आहे. आदि जगद्गुरू शंकराचार्यांनी पूजनीय मानलेल्या ५ देवांमध्ये श्रीगणेशाचे स्थान प्रथम आहे. बाप्पाच्या हातातील मोदक हा भक्तांना परमानंद देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेचे प्रतीक मानला जातो..मोदकाचा आध्यात्मिक अर्थ काय?अध्यात्मशास्त्रानुसार 'मोदक' या शब्दाची फोड केल्यास त्याचा खरा अर्थ समजतो-मोद: याचा अर्थ 'आनंद' किंवा 'परमानंद' असा होतो.क: याचा अर्थ 'छोटा अंश' असा होतो.त्यामुळे मोदक म्हणजे आनंदाचा तो छोटा अंश, जो मनुष्याला ज्ञान, मोक्ष आणि ईश्वरी निकटतेची अनुभूती देतो. व्यावहारिक जीवनात जिथे 'विवेक' असतो, तिथे मोदकासारखा आनंद आपोआप निर्माण होतो..Ganpati Decoration 2026: कागदी कमळ, केळीची पाने अन् कापसाचे ढग; यंदा गणपती सजावटीसाठी ट्राय करा १० भन्नाट अन् सोप्या आयडिया!.जीवनात आनंद मिळवण्यात 'या' ३ गोष्टी ठरतात बाधकआयुष्यात परमानंद किंवा सहज आनंद मिळवण्यात मुख्यत्वे तीन मानसिक दोष अडथळा ठरतात-ईर्ष्या (मत्सर): दुसऱ्याच्या प्रगतीबद्दल जळफळाट करणे.निंदा: इतरांची सातत्याने उणीदुणी काढणे.द्वेष: मनात कोणाबद्दलही वैरभाव बाळगणे.विवेक आपल्याला ही जाणीव करून देतो की, या तीन गोष्टींची आपल्या आयुष्यात काहीही गरज नाही. ईर्षेऐवजी शुभेच्छा, निंदेशिवाय सहकार्य आणि द्वेषाऐवजी प्रेमाचा मार्ग निवडल्यास जीवनात मोदकासारखा गोडवा निर्माण होतो..विवेक म्हणजे काय आणि तो कसा प्राप्त होतो?विवेक म्हणजे योग्य आणि अयोग्य यातील फरक ओळखण्याची क्षमता. श्रीगणेशाची लांब सोंड ही प्रतिष्ठा आणि सूक्ष्म विवेकाचे प्रतीक आहे.सत्संग आणि विवेक: रामचरितमानसात गोस्वामी तुलसीदास म्हणतात, "बिनु सतसंग बिबेक न होई". विवेक हा बाजारात विकत मिळणारा घटक नसून तो केवळ सत्संगाने आणि चांगल्या विचारांनीच प्राप्त होतो.संकटातील सखा: जेव्हा सर्व सोबती साथ सोडतात, तेव्हा व्यक्तीचा विवेकच त्याला योग्य मार्ग दाखवतो..Ganesh Utsav 2026: महाराष्ट्रापासून मिझोरमपर्यंत! कशी साजरी होते गणेश चतुर्थी? जाणून घ्या वेगवेगळ्या राज्यांतील अनोख्या परंपरा!.काही प्रमुख पौराणिक कथादात तुटल्याची पौराणिक कथापरशुरामासोबत झालेल्या युद्धात गणपती बाप्पाचा एक दात तुटला. दात तुटल्यामुळे त्यांना कडक पदार्थ चावून खाणे अशक्य झाले. तेव्हा माता पार्वतीने किंवा अन्य देवांनी त्यांच्यासाठी अत्यंत मऊ आणि चवदार 'मोदक' तयार केले, जे न चावता खाता येतात. ते खाऊन बाप्पाची भूक शांत झाली.माता अनुसयाची कथाएकदा बाप्पा माता अनुसया यांच्या घरी गेले. तिथे जेवण करूनही त्यांची भूक शांत होत नव्हती. तेव्हा माता अनुसयाने त्यांना एक गोड मोदक खायला दिला, ज्यामुळे त्यांचे पोट भरले आणि त्यांना तृप्ती लाभली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.