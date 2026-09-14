Ganesh Chaturthi 2026: बाप्पाच्या चरणांशी उंदीर का असतो? उंदीर मामा कसा बनला गणपती बाप्पाचे वाहन? जाणून घ्या रंजक कथा!

Ganesh Chaturthi: गणेशोत्सवाच्या काळात घरोघरी आणि सार्वजनिक मंडळांमध्ये श्री गणेशाची अत्यंत उत्साहात पूजा-अर्चा केली जाते. बुद्धी, ज्ञान आणि समृद्धीची देवता असलेल्या भगवान श्री गणेशाच्या रूपाचा विचार केला की, त्यांच्या चरणांशी असलेला लहानसा उंदीर डोळ्यांसमोर येतो.पण प्रचंड आणि महाकाय स्वरूप असलेल्या गजाननाने एका छोट्याशा उंदरालाच आपले वाहन म्हणून का निवडले? पौराणिक ग्रंथांमध्ये आणि गणेश पुराणात यासंदर्भात अत्यंत रंजक आणि बोधप्रद कथा आढळते. उंदीर बनण्यापूर्वी क्रौंच गंधर्वाचा अहंकार कसा गळून पडला, याची सविस्तर कथा खालीलप्रमाणे आहे- .ऋषींचा राग आणि गंधर्वाला उंदीर होण्याचा शापपौराणिक कथेनुसार, सुमेरू पर्वतावर सौभरी ऋषी आपल्या अत्यंत रूपवती पत्नी मनोमयी यांच्यासोबत आश्रम बांधून तपश्चर्या करत होते. क्रौंच नावाचा एक बलशाली पण उद्दंड गंधर्व मनोमयी यांच्या रूपावर मोहित झाला. कामदेवाच्या प्रभावाखाली येऊन त्याने ऋषींच्या अनुपस्थितीत मनोमयी यांचा हात पकडून त्यांचे हरण करण्याचा प्रयत्न केला.त्याच वेळी तेथे पोहोचलेल्या सौभरी ऋषींना क्रौंचाच्या या कृत्याचा प्रचंड राग आला. त्यांनी क्रौंच गंधर्वाला शाप दिला, "तू चोरासारखे माझ्या पत्नीचे हरण करण्याचा प्रयत्न केलास, म्हणून तू 'उंदीर' बनशील आणि तुला जमिनीखाली लपून चोरी करूनच आपले पोट भरावे लागेल."क्रौंचाने क्षमा मागितल्यावर ऋषींनी उ:शाप दिला आणि सांगितले की, "द्वापार युगात महर्षी पराशर यांच्याकडे गणेशजी प्रकट होतील, तेव्हा तू त्यांचे वाहन बनशील आणि तुला देवलोकात सन्मान मिळेल.".Ganesh Utsav 2026: महाराष्ट्रापासून मिझोरमपर्यंत! कशी साजरी होते गणेश चतुर्थी? जाणून घ्या वेगवेगळ्या राज्यांतील अनोख्या परंपरा!.उंदीर बनल्यानंतरही न सुटलेला अहंकारशापामुळे गंधर्व उंदीर बनला खरा, पण त्याचा उद्दंड स्वभाव आणि ताकदीचा अहंकार कायम होता. तो वाटेत येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची तोडफोड करत असे.एकदा हा उंदीर महर्षी पराशर यांच्या आश्रमात शिरला. तेथे त्याने मातीची भांडी फोडली, वाचनातील दुर्मीळ ग्रंथ आणि वस्त्रे कुडतडून टाकली तसेच संपूर्ण वाटिका उध्वस्त केली. आश्रमातील सर्व ऋषी-मुनी त्याच्या त्रासाला कंटाळले. त्यावेळी भगवान श्री गणेशही त्याच आश्रमात उपस्थित होते. महर्षी पराशरांनी गणेशजींना या उंदराचा बंदोबस्त करण्याची विनंती केली..गणेशाचा पाश आणि उंदराचे समर्पणभगवान गणेशजींनी त्या दुष्ट उंदराला धडा शिकवण्यासाठी आपला अमोघ 'पाश' टाकला. तो पाश उंदराचा पाठलाग करत पार पाताळ लोकांपर्यंत गेला आणि त्याच्या गळ्यात अडकला. पाशाने ओढला गेलेला उंदीर गणेशजींसमोर येऊन मूर्च्छित झाला.शुद्धीवर आल्यावर उंदराने स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी गणपती बाप्पाची आराधना सुरू केली. त्याची ही प्रार्थना ऐकून दयाळू बाप्पा प्रसन्न झाले आणि त्याला वरदान मागायला सांगितले..वाहन बनण्याचा प्रसंगवरदान मागायला सांगताच उंदराचा जुना अहंकार पुन्हा उफाळून आला. तो गणेशजींना म्हणाला, "मला तुमच्याकडून काहीही नकोय. पण तुमची काही इच्छा असेल तर सांगा, मी तुमची इच्छा पूर्ण करतो!"त्याचे हे अहंपणाचे बोलणे ऐकून गणेशजी मंद हसले आणि म्हणाले, "तुझे वचन सत्य असेल, तर तू माझे वाहन बन!"उंदराने लगेच 'तथास्तू' म्हटले. पण जसे गणेशजी त्याच्या पाठीवर स्वार झाले, तसे गजाननाच्या प्रचंड भाराने उंदीर दबला गेला आणि त्याचा श्वास गुदमरू लागला. स्वतःचा प्राण संकटात असल्याचे पाहून त्याने लगेच गणेशजींकडे आपले वजन कमी करण्याची विनंती केली.शरणागतावर कृपा करणाऱ्या बाप्पाने लगेच आपले रूप अत्यंत सूक्ष्म केले. या प्रसंगाने उंदराचा संपूर्ण अहंकार समूळ नष्ट झाला आणि त्याने कायमस्वरूपी श्री गणेशाचे वाहन म्हणून त्यांच्या चरणांशी स्थान मिळवले..गणेश पूजेतील उंदराचे महत्त्वहिंदू धर्मशास्त्रात गणेश पूजेला प्रथम स्थान आहे. उंदीर हे चंचल मन आणि काम-क्रोध यांसारख्या मानवी विकारांचे प्रतीक मानले जाते. श्री गणेश उंदरावर स्वार असणे याचा अर्थ असा की, ज्ञानाच्या आणि बुद्धीच्या बळावर मानवाने आपल्या चंचल मनावर आणि विकारांवर ताबा मिळवला पाहिजे. त्यामुळेच गणेश पूजेसोबतच उंदराची पूजा केल्याने घरातील विघ्न दूर होऊन सुख-समृद्धी येते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे..Ganesh Chaturthi 2026: १४ सप्टेंबरला बाप्पाचे आगमन! जाणून घ्या अचूक तिथी ,प्राणप्रतिष्ठेचा शुभ मुहूर्त अन् संपूर्ण पूजा विधी.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.