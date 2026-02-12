Horoscope : उद्याचा दिवस 'या' ४ राशीच्या लोकांसाठी लकी; अचानक मिळतील पैसे, प्रेम आणि नातेसंबंधात मोठा बदल, नोकरी-व्यवसायात यश

Astrology predictions 13 feb 2026 : उद्या शुक्रवार..१३ फेब्रुवारीला ग्रहांची नक्षत्रांची स्थिती पाहता काही राशींच्या नशिबाचे दार उघडणार आहे. शुक्राची शुभ दृष्टी आणि चंद्राचे अनुकूल भ्रमण यामुळे चार राशींसाठी हा दिवस गोल्डन डे ठरेल. दीर्घ काळापासून लांबलेली कामे पूर्ण होतील आणि चोहोबाजूंनी आनंदाच्या बातम्या मिळतील. या चार भाग्यवान राशींसाठी उद्याचा दिवस नेमका कसा असेल पाहा सविस्तर...वृषभ राशीया राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस आर्थिक संपन्नता घेऊन येणार आहे. अचानक धनलाभाचे योग असल्याने तुमची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक होईल, ज्यामुळे तुमची पदोन्नती होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवनात सुखशांती नांदेल आणि जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. जर तुम्ही नवीन गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ अत्यंत शुभ आणि फलदायी ठरेल..Life Numerology : 'या' महिन्यात जन्मलेले लोक असतात दीर्घायुषी; किती शारीरिक त्रास होऊदे, तरीही जास्त वर्षे जगतातच.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांसाठी प्रेम आणि नातेसंबंधात मोठे सकारात्मक बदल घडतील. जर तुम्ही कोणासमोर प्रेम व्यक्त करण्याचा विचार करत असाल तर उद्याचा दिवस तुमच्या बाजूने असेल. व्यावसायिकांना नवीन कंत्राटे मिळाल्यामुळे व्यवसायात मोठी वाढ होईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा दिवस अभ्यासात प्रगतीकारक असून एकाग्रता वाढेल. जुन्या मित्रांशी झालेली भेट तुम्हाला मानसिक समाधान देईल आणि रखडलेली सरकारी कामे मार्गी लागतील..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या जातकांसाठी उद्याचा दिवस यशाची नवी शिखरे सर करण्याचा आहे. नोकरीत बदल करू इच्छिणाऱ्यांना नामांकित कंपन्यांकडून चांगल्या संधी मिळतील. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमचे वर्चस्व निर्माण होईल. मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार फायदेशीर ठरतील. आरोग्य उत्तम राहील आणि तुम्ही पूर्ण उत्साहाने तुमची सर्व कामे वेळेत पूर्ण कराल. घरात शुभ कार्याचे नियोजन होऊ शकते..Shivaji Maharaj Sisters : शिवरायांना किती बहीणी होत्या? पुढे त्यांचे काय झाले...'हा' इतिहास तुम्ही कुठेच वाचला नसेल, आज नक्की पाहा.कुंभ राशीकुंभ राशीसाठी उद्याचा दिवस भाग्योदयाचा ठरेल. अडकलेले पैसे अनपेक्षितपणे परत मिळाल्याने तुम्हाला मोठा दिलासा मिळेल. व्यवसायानिमित्त केलेले प्रवास यशस्वी होतील आणि नवीन लोकांशी जोडले गेल्याने भविष्यात फायदा होईल. वैवाहिक आयुष्यात गोडवा राहील आणि मुलांकडून आनंदाची बातमी मिळेल. तुमची निर्णयक्षमता वाढल्यामुळे तुम्ही कठीण प्रसंगांवर सहज मात कराल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.