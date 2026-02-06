Horoscope: उद्या 7 फेब्रुवारीला 'या' 4 राशींचे नशीब चमकणार! अनपेक्षित धनलाभ; नात्याला येईल नवे वळण, कामाच्या ठिकाणी गुड न्यूज

7 February Marathi Horoscope Predictions : उद्या ७ फेब्रुवारीचा दिवस ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत दुर्मिळ आहे, कारण या दिवशी शुक्राचे कुंभ राशीतील भ्रमण आणि चंद्राची अनुकूल स्थिती एक राजयोग निर्माण करत आहे. कोणत्या ४ राशींसाठी हा दिवस नेमका कसा भाग्योदय घडवून आणेल जाणून घ्या सविस्तर...वृषभ रास (Taurus Horoscope Today)वृषभ राशीच्या लोकांसाठी ७ फेब्रुवारी हा दिवस कधीच विचार न केलेल्या मोठ्या संधींचा असेल. तुमच्या राशीचा स्वामी शुक्र बदलत असल्याने तुम्हाला तुमच्या जुन्या छंदाचे रूपांतर व्यवसायात करण्याची संधी मिळेल. विशेष म्हणजे ज्या मालमत्तेचे वाद न्यायालयात अडकले होते तिथे तुमच्या बाजूने सकारात्मक वळण लागेल. या दिवशी तुम्हाला एखादी अशी गुप्त माहिती किंवा टिप मिळेल जी तुमच्या आर्थिक स्थितीला पुढील सहा महिन्यांसाठी स्थिरता देईल..Horoscope : फेब्रुवारीत सूर्य-राहू युती! बनतोय ग्रहण योग; ४ राशींची अग्निपरीक्षा, वेळीच सावध व्हावे, नाहीतर येऊ शकतात मोठ्या अडचणी.सिंह रास (Leo Horoscope Today)सिंह राशीसाठी हा भाग्योदय त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी वर्चस्व निर्माण करणारा ठरेल. ७ फेब्रुवारीला तुमच्या दशम भावात ग्रहांची स्थिती अशी असेल की तुमचे वरिष्ठ तुमच्या एखाद्या जुन्या प्रस्तावाला अचानक मंजुरी देतील. समाजात तुमची प्रतिमा एका संकटमोचक सारखी उभी राहील. जर तुम्ही राजकारण किंवा सामाजिक कार्यात असाल तर या दिवशी तुम्हाला एखादे मोठे पद किंवा जबाबदारी मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.तूळ रास (Libra Horoscope Today)तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा दिवस बौद्धिक क्रांतीचा आहे. तुम्ही जर कला, लेखन किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रात असाल तर तुमची एखादी कलाकृती जागतिक स्तरावर ओळख मिळवू शकते. या दिवशी घेतलेला परदेश प्रवासाचा निर्णय किंवा व्हिसासंबंधित कामे विना त्रासाचे पूर्ण होतील. तुमच्यासाठी भाग्योदय म्हणजे केवळ पैसा नसून तुम्हाला हवे असलेले स्वातंत्र्य मिळणे असे असेल. या दिवशी तुमच्या जोडीदाराच्या नशिबामुळे तुमच्या घरात लक्ष्मीचे आगमन होईल..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.कुंभ रास (Aquarius Horoscope Today)शुक्र तुमच्याच राशीत प्रवेश करत असल्याने कुंभ राशीसाठी हा खऱ्या अर्थाने सुवर्णकाळ आहे. ७ फेब्रुवारीला तुमची आकर्षण शक्ती सगळ्यात वरच्या स्तरावर असेल. तुम्ही ज्या व्यक्तीला भेटाल ती तुमच्या विचारांनी प्रभावित होईल. हा भाग्योदय तुम्हाला अशा प्रभावशाली लोकांशी जोडून देईल जे भविष्यात तुमच्या मोठ्या प्रोजेक्टसाठी गुंतवणूक करतील. स्वतःच्या आरोग्यात आणि उर्जेमध्ये तुम्हाला कमालीचा सकारात्मक बदल जाणवेल ज्यामुळे तुम्ही अशक्य वाटणारी कामे सहज पूर्ण कराल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.