Astrology : पुढच्या 60 तासांत बदलतीये ग्रह दशा! चमकणार 'या' 4 राशींचे नशीब; धनलाभासह मिळतील मोठ्या आनंदाच्या बातम्या

Horoscope marathi : पुढील ६० तास काही खास राशींसाठी अत्यंत भाग्याचे आणि परिवर्तनाचे ठरणार आहेत. ग्रहांची बदलती नक्षत्रे आणि शुभ योगांमुळे काही ठराविक राशींच्या आयुष्यात सुवर्णकाळ सुरू होत आहे. हा काळ केवळ आर्थिक प्रगतीचा नसून मानसिक शांतता आणि आनंदाच्या गोड बातम्या घेऊन येणारा ठरेल. चला तर मग जाणून घेऊया, या काळात कोणत्या नशीबवान राशींचे भाग्य अचानक उजळणार आहे आणि त्यांना कसा लाभ होणार आहे..पहिली भाग्यवान रासया अद्भुत ग्रहस्थितीचा सर्वात मोठा आणि पहिला सकारात्मक प्रभाव मेष राशीवर (Aries) पाहायला मिळणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पैशांची जाणवणारी चणचण आता पूर्णपणे दूर होणार असून, पुढील ६० तासांत तुम्हाला अचानक धनलाभ होण्याचे संकेत आहेत. अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि व्यवसायात केलेल्या जुन्या गुंतवणुकीतून मोठा नफा हाती येईल. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांकडून कौतुकाची थाप मिळेल, ज्यामुळे तुमचे मन अत्यंत प्रसन्न राहील..Parenting Tips : शाळेतून घरी आल्यावर तुमच्या मुलांना नक्की विचारत जा 'हे' 5 प्रश्न, नाहीतर नंतर होईल पश्चाताप.दुसरी रासदुसरी भाग्यवान रास आहे सिंह रास (Leo), ज्यांच्यासाठी हा काळ यशाची नवी कवाडे उघडणारा ठरेल. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी जे सातत्य आणि कष्ट दाखवले आहेत, त्याचे गोड फळ मिळण्याची वेळ आता आली आहे. नवीन नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना नामांकित कंपनीकडून उत्तम ऑफर येऊ शकते. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले कायदेशीर किंवा सरकारी कामे या ६० तासांत मार्गी लागतील..तिसरी रासतिसरी महत्त्वाची रास म्हणजे तुळ रास (Libra). या राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ घरात आनंदाची आणि समाधानाची लहर घेऊन येणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांकडून किंवा संततीकडून एखादी खूप मोठी गोड बातमी ऐकायला मिळू शकते, ज्यामुळे घरात उत्साहाचे वातावरण असेल. जोडीदारासोबतचे मतभेद मिटतील आणि नातेसंबंध अधिक घट्ट होतील. नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न या काळात सुवर्ण योगामुळे पूर्ण होऊ शकते..Career Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक प्रेमासाठी देतात करिअरचा बळी, पण जोडीदार ठेवत नाही जाणीव, आयुष्यभर होतो पश्चात्ताप.चौथी भाग्यवान रासया यादीतील चौथी आणि अत्यंत महत्त्वाची रास आहे धनु रास (Sagittarius). तुमच्यासाठी हा काळ आर्थिक सुबत्ता आणि नवीन व्यापारी संधी घेऊन येत आहे. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर या ६० तासांत टाकलेले पाऊल भविष्यात प्रचंड यश देईल.आरोग्याच्या तक्रारी दूर होऊन तुम्हाला कमालीची सकारात्मक ऊर्जा जाणवेल. नशिबाची पूर्ण साथ लाभल्यामुळे तुम्ही हाती घेतलेले प्रत्येक काम अतिशय सहजतेने आणि यशस्वीरीत्या पूर्ण कराल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.