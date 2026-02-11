संस्कृती

Horscope : उद्या महासंयोग! 'या' 5 राशींसाठी 12 फेब्रुवारी ठरेल टर्निंग पॉइंट; पैसा, प्रेम अन् प्रतिष्ठा एकाच दिवशी येणार

Horoscope marathi 12 february lucky zodiac signs : १२ फेब्रुवारी जीवन बदलणारा दिवस असेल. महासंयोगाच्या कृपेने ५ भाग्यवान राशींसाठी पैसा, प्रेम अन् मान-सन्मान मिळणार आहे
Saisimran Ghashi
12 February astrology prediction : ज्योतिषशास्त्रानुसार १२ फेब्रुवारी हा दिवस अनेक राशींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि टर्निंग पॉईंट ठरणार आहे. या दिवशी ग्रहांची अशी काही विशेष स्थिती निर्माण होत आहे जिला महासंयोग म्हटले जात असून ५ विशिष्ट राशींच्या नशिबात मोठा बदल होणार आहे.

