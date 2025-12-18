संस्कृती

Lucky Rashifal 2026: कन्या राशीसह 'या'3 राशीच्या लोकांसाठी आनंददायी असेल नवे वर्ष, सर्व इच्छा पूर्ण होतील

Lucky Zodiac Signs in 2026 According to Astrology : जर ज्योतिषांच्या गणनेवर विश्वास ठेवला तर, 2026 हे वर्ष सर्वांसाठी खूप खास असेल, कारण अनेक प्रमुख ग्रह राशीत भ्रमण करतील आणि त्यांच्या आशीर्वादांचा वर्षाव करतील. याचा परिणाम कोणत्या राशींवर होईल हे जाणून घेऊया.
lucky zodiac signs in 2026 according to astrology

lucky zodiac signs in 2026 according to astrology

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Best Zodiac Signs for Success in 2026: नवीन वर्ष 2026 सुरु होण्यास अवघे काही दिवसच शिल्लक राहीले आहेत. नवीन वर्ष आणि नवीन आशा प्रत्येकाच्या आयुष्यात विशेष महत्त्व ठेवतात. म्हणूनच, वर्ष सुरू होण्यापूर्वी, लोकांना नवीन वर्षात घडणाऱ्या शुभ आणि अशुभ घटनांबद्दल जाणून घ्यायचे असते.

ज्योतिषांच्या मते, 2026 हे वर्ष प्रत्येकासाठी खूप खास असेल, कारण अनेक प्रमुख ग्रह संक्रमण करतील आणि त्यांच्या आशीर्वादांचा वर्षाव करतील. धैर्याचे कारक सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध आणि मंगळ हे त्यांच्या राशी बदलतील. या काळात, काही ग्रह नक्षत्र बदलतील, उदय आणि अस्त करतील आणि वक्री होतील आणि दिशाहीन होतील.

या सर्वांमध्ये, राहू आणि केतू देखील संक्रमण करतील. शिवाय, वर्षाच्या शेवटी, केतू कर्क राशीत जाईल आणि राहू मकर राशीत जाईल. याचा परिणाम काही राशींसाठी फायदेशीर असणार आहे.

Loading content, please wait...
horoscope
New year
Astrology
culture
Astrologist
Happy, successful life
Happy New Year
New Year Celebration
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com