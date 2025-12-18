Lucky Rashifal 2026: कन्या राशीसह 'या'3 राशीच्या लोकांसाठी आनंददायी असेल नवे वर्ष, सर्व इच्छा पूर्ण होतील

Best Zodiac Signs for Success in 2026: नवीन वर्ष 2026 सुरु होण्यास अवघे काही दिवसच शिल्लक राहीले आहेत. नवीन वर्ष आणि नवीन आशा प्रत्येकाच्या आयुष्यात विशेष महत्त्व ठेवतात. म्हणूनच, वर्ष सुरू होण्यापूर्वी, लोकांना नवीन वर्षात घडणाऱ्या शुभ आणि अशुभ घटनांबद्दल जाणून घ्यायचे असते. ज्योतिषांच्या मते, 2026 हे वर्ष प्रत्येकासाठी खूप खास असेल, कारण अनेक प्रमुख ग्रह संक्रमण करतील आणि त्यांच्या आशीर्वादांचा वर्षाव करतील. धैर्याचे कारक सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध आणि मंगळ हे त्यांच्या राशी बदलतील. या काळात, काही ग्रह नक्षत्र बदलतील, उदय आणि अस्त करतील आणि वक्री होतील आणि दिशाहीन होतील. या सर्वांमध्ये, राहू आणि केतू देखील संक्रमण करतील. शिवाय, वर्षाच्या शेवटी, केतू कर्क राशीत जाईल आणि राहू मकर राशीत जाईल. याचा परिणाम काही राशींसाठी फायदेशीर असणार आहे..कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्ष नवीन आशांनी भरलेले असेल. नवीन उपक्रम सुरू केल्याने चांगला नफा मिळेल. तसेच आकर्षणही वाढेल. या काळात बाजारपेठेतील व्यावसायिकांचे नेटवर्कही मजबूत होईल. नवीन लोकांशी नवीन व्यवहारांवर चर्चा कराल, ज्यामुळे फायदे होतील. आर्थिक दबावातून मुक्तता मिळण्याची शक्यता देखील आहे. नशीब बलवान असेल. .Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.वृषभवृषभ राशीसाठी हे वर्ष आनंदाने भरलेले असणार आहे. तुमच्या सुखसोयी वाढतील आणि तुम्ही धार्मिक तीर्थयात्रेला जाऊ शकता. 2026 मध्ये, तुमचे जमीन किंवा नवीन घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल आणि कर्जाशी संबंधित बाबींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतील. नोकरी करणाऱ्यांना प्रमोशन मिळू शकते. नवीन व्यवसाय सुरू करू शकता. तथापि, हे वर्ष नोकरी बदलण्यासाठी देखील विशेष असेल. काही वैयक्तिक प्रकल्पांमध्ये यश मिळण्याचे संकेत आहेत. .मकरनवीन वर्ष हे मकर राशीच्या लोकांसाठी यशाने भरलेले असेल. या वर्षी तुमचे कठोर परिश्रम फळाला येतील. करिअर आणि नोकरी बदलण्याची तुमची इच्छा पूर्ण होईल. शिवाय, गुंतवणुकीवरील चांगले परतावे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करतील. परदेशात प्रवास होऊ शकतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.