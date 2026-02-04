Horoscope : 150 वर्षानंतर उद्या बनतोय खास योग! 'या' 5 राशी ठरणार लकी; धनलाभ, कामातली अडचण होईल दूर, वैवाहिक जीवनाला नवे वळण

Lucky Zodiac Astrology : ज्योतिषशास्त्रानुसार तब्बल १५० वर्षांनंतर ग्रह नक्षत्रांची एक अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ स्थिती निर्माण होत आहे. या विशेष योगामुळे ब्रह्मांडीय ऊर्जा सकारात्मक बदल घडवून आणणार असून याचा सर्वाधिक फायदा ठराविक राशींना होणार आहे..हा काळ केवळ आर्थिक समृद्धीच नव्हे तर प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी आणि जुन्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत फलदायी ठरणार आहे. या खास योगामुळे नशिबाची साथ लाभणाऱ्या ५ भाग्यवान राशीबद्दल आपण जाणून घेऊया सविस्तर...Horoscope : फेब्रुवारीत सूर्य-राहू युती! बनतोय ग्रहण योग; ४ राशींची अग्निपरीक्षा, वेळीच सावध व्हावे, नाहीतर येऊ शकतात मोठ्या अडचणी.मेष रास (Aries Horoscope)तुमच्यासाठी हा योग प्रगतीची नवी दारे उघडणारा ठरेल. विशेष म्हणजे करिअरमध्ये मोठी झेप घेण्याची आणि अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे.वृषभ रास (Taurus Horoscope)बऱ्याच काळापासून सतावणारी मानसिक किंवा कौटुंबिक अडचण आता दूर होईल आणि गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगला परतावा मिळण्याचे संकेत आहेत.सिंह रास (Leo Horoscope)समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि तुमच्या कार्यक्षेत्रात वरिष्ठ तुमच्या कामाची दखल घेतील ज्यामुळे तुमची एखादी जुनी इच्छा पूर्ण होऊ शकते..Indian Royal Family : भारतातील 5 महान राजांचे वंशज काय आज करतायत? कसे आहे त्यांचे जीवन..पाहा ऐतिहासिक वारसा.तूळ रास (Libra Horoscope)व्यापाऱ्यांसाठी हा काळ सुवर्णसंधी घेऊन येईल नवीन व्यवसाय करार होऊ शकतात आणि तुमच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा पाहायला मिळेल.कुंभ रास (Aquarius Horoscope)नशिबाची पूर्ण साथ मिळाल्याने तुमचे प्रलंबित असलेले कायदेशीर किंवा मालमत्तेचे प्रश्न सुटतील आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग निर्माण होतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.