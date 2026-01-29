Mangal Gochar 2026: मंगळ शनीच्या घरात करेल गोचर, 'या' 3 राशींना नोकरी अन् परीक्षेत अडचणी वाढतील

Mars Saturn transit career impact: सेनापती मंगळ मकर राशीत स्थित आहे. तो लवकरच कुंभ राशीत गोचर करेल, जो ज्योतिषशास्त्रातील प्रमुख संक्रमणांपैकी एक मानला जातो. मंगळाला ऊर्जा, धैर्य, शौर्य आणि युद्धाचा कारक मानलं जातं. त्याचा शुभ प्रभाव व्यक्तीला धैर्यवान आणि निर्भय बनवतो. दुसरीकडे, शनि न्यायाचे प्रतीक आहे, जो एखाद्याच्या कृतींवर आधारित परिणाम देतो. मंगळ आणि शनि मैत्रीपूर्ण नसल्यामुळे, कुंभ राशीत त्यांचे आगमन १२ राशींच्या लोकांपैकी काही राशाच्या लोकांसाठी समस्या वाढवू शकते. नकारात्मक प्रभाव, करिअरमधील अडथळे, गुंतवणुकीचा ताण आणि इतर समस्या देखील उद्भवू शकतात. तर, मंगळ कुंभ राशीत कधी गोचर करेल आणि कोणत्या राशींच्या लोकांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे हे जाणून घेऊया. .ज्योतिषांच्या मते, मंगळ 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11:33 वाजता कुंभ राशीत प्रवेश करेल. यामुळे पुढील राशींना फायदा होऊ शकतो आणि काहींसाठी अडचणी वाढू शकतात..Holi Astrology 2026: होळीनंतर मोठा ज्योतिषीय बदल! शनिदेव मीन राशीत प्रवेश करताच ‘या’ 3 राशींचं नशीब फळफळणार.वृश्चिक वृश्चिक राशीच्या लोकांच्या चौथ्या घरात मंगळ प्रवेश करणार आहे. नात्यांमध्ये तणाव वाढेल आणि जुन्या गोष्टींबद्दल काळजी वाटू शकते. छोट्या गोष्टींमुळे चिडचिड किंवा ताण येऊ शकतो. कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्यासोबत कोणतीही महत्त्वाची माहिती शेअर करू नये. एखाद्या गोष्टीवरून वाद होऊ शकतो. मित्रांकडून वाईट बातमी मिळू शकते. परीक्षेशी संबंधित समस्या तणाव निर्माण करतील.. वृषभ वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे भ्रमण समस्यांनी भरलेले असू शकते. हे गोचर तुमच्या दहाव्या घरात होणार आहे, त्यामुळे जास्त पैसे खर्च होतील. एखाद्याकडून उधार घेऊन वाहन चालवणे टाळा. पैशांशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्हाला सतर्क राहावे लागेल. कामाबद्दल असंतोषाची भावना निर्माण होऊ शकते. कुटुंबातील सदस्यांशी एखाद्या मुद्द्यावरून वाद होऊ शकतो, ज्यामुळे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होईल..Solar Eclipse 2026: 17 फेब्रुवारीला वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण! भारतात दिसणार का? जाणून घ्या काय करावं अन् काय टाळावं.कुंभकुंभ राशीच्या लोकांच्या पहिल्या/लग्न घरात मंगळ ग्रह भ्रमण करणार आहे. प्रगतीच्या मार्गात तुम्हाला अडथळे येऊ शकतात आणि अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. कोणतेही मोठे किंवा महत्त्वाचे निर्णय लगेच घेऊ नका. पालकांची सेवा करण्यासाठीही थोडा वेळ काढावा लागेल. प्रेम प्रकरणात तुम्ही दिखाऊपणा आणि घाई टाळली पाहिजे. नवीन नोकरी मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.