Meen Rashi Sade Sati: मीन राशीची साडेसाती कधी संपणार? जाणून घ्या उपाय आणि शनिदेवाची कृपा मिळवण्याचे मार्ग

Sade Sati Period for Meen Rashi: सध्या मीन राशीचे लोक शनीच्या साडेसातीचा सामना करत आहेत. अशा वेळी कोणते उपाय करावेत आणि ही साडेसाती कधी संपेल, हे जाणून घेऊया
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. मीन राशीवर शनीची साडेसाती 29 मार्च 2025 पासून सुरू झाली असून ती 8 ऑगस्ट 2029 पर्यंत चालेल.

  2. साडेसातीच्या काळात मानसिक ताण, कामातील अडथळे, आणि नात्यांमध्ये तणाव जाणवू शकतो.

  3. शनिदेवाची पूजा, दानधर्म, हनुमान उपासना आणि संयम ही साडेसातीवर मात करण्याचे प्रभावी उपाय आहेत.

