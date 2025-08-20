Meen Rashi Sade Sati: मीन राशीची साडेसाती कधी संपणार? जाणून घ्या उपाय आणि शनिदेवाची कृपा मिळवण्याचे मार्ग

थोडक्यात:मीन राशीवर शनीची साडेसाती 29 मार्च 2025 पासून सुरू झाली असून ती 8 ऑगस्ट 2029 पर्यंत चालेल.साडेसातीच्या काळात मानसिक ताण, कामातील अडथळे, आणि नात्यांमध्ये तणाव जाणवू शकतो.शनिदेवाची पूजा, दानधर्म, हनुमान उपासना आणि संयम ही साडेसातीवर मात करण्याचे प्रभावी उपाय आहेत..Sade Sati Period for Meen Rashi: सध्या मीन राशीवरील शनीची साडेसाती सुरू आहे. या काळात जीवनात अडथळे, मानसिक तणाव, तसेच कामकाजात अडचणी जाणवू शकतात. पण ही स्थिती कायमची नसते. जर योग्य माहिती, श्रद्धा आणि योग्य उपाय यांचा आधार घेतला, तर शनिदेवाची कृपाही लाभू शकते..शनीची साडेसाती म्हणजे काय?शनीचा साडेसाती कालखंड म्हणजे शनी ग्रहाचा चंद्र राशीच्या मागच्या, स्वतःच्या आणि पुढच्या घरात ७.५ वर्षे प्रवास. हा काळ सामान्यतः आव्हानात्मक आणि मानसिक ताण देणारा असतो. मात्र हा काळ आत्मविकासासाठीही खूप उपयुक्त असतो.मीन राशीवर साडेसातीचा कालावधीमीन राशीवरील साडेसातीचा सध्याचा टप्पा 29 मार्च 2025 पासून सुरू झाला आहे आणि 23 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत चालणार आहे. नंतर तिसरा टप्पाही सुरू होणार आहे जो 8 ऑगस्ट 2029 पर्यंत राहील..Maharashtra Police Bharti 2025: पोलीस भरतीसाठी मुलींची उंची किती असावी लागते? जाणून घ्या वयोमर्यादा आणि पात्रता.साडेसातीचा जीवनावर होणारा प्रभावमानसिक ताण: या काळात चिंता, अस्वस्थता, आणि मनोबल कमी होण्याची शक्यता वाढते.कामकाजात अडचणी: नोकरी किंवा व्यवसायात अडथळे, संधी कमी जाणे शक्य.संबंधांमध्ये तणाव: कुटुंब आणि मित्रांशी काही वादविवाद होऊ शकतात.आरोग्याचा ताण: मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा थोडा ताण अनुभवायला मिळू शकतो..साडेसातीत काय उपाय करावेत?1. शनिदेवाची पूजा आणि मंत्रसाधनाशनिवारच्या दिवशी शनी देवाला दीपदान, तिळ, कडुलिंबाचा वापर करून पूजा करावी. "ॐ शनेश्वराय नमः" किंवा "ॐ ॐ शं शनैश्चराय नमः" या मंत्रांचा जप करणे लाभदायक ठरते.2. दानधर्मगरीब, विधवा, अंध व्यक्तींना कापसाचे कापड, तिळ, काळा तिळाचा तेल, किंवा अन्नदान करणे शनी ग्रहाला शांत करण्यासाठी उपयोगी आहे..Mobile Protection Tips: पावसाळ्यात मोबाईल भिजतोय? काळजी करू नका, हे उपाय करा!.3. हनुमानची उपासनाहनुमानाची आराधना केल्याने शनीच्या प्रभावामुळे येणारा ताण कमी होतो.4. संयम आणि धीर धरून चालणेशनी ग्रह वेळ आणि संयमाचा देव आहे. त्यामुळे या काळात संयम बाळगून प्रामाणिकपणे काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.5. मनाची शांती राखणेध्यान, योग आणि सकारात्मक विचारांनी मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा..FAQs1. मीन राशीची साडेसाती कधी सुरू झाली आणि कधी संपेल? (When did the Sade Sati for Meen Rashi start and when will it end?)मीन राशीची साडेसाती 29 मार्च 2025 पासून सुरू झाली असून ती 8 ऑगस्ट 2029 पर्यंत राहणार आहे.2. साडेसातीच्या काळात कोणते मुख्य त्रास होऊ शकतात? (What are the main challenges during Sade Sati?)मानसिक ताण, नोकरीत अडचणी, कौटुंबिक वाद, आणि आरोग्याचे प्रश्न अनुभवले जाऊ शकतात.3. साडेसाती शमवण्यासाठी कोणते उपाय प्रभावी ठरतात? (What are effective remedies to reduce the impact of Sade Sati?)शनिदेवाची पूजा, शनिवारी दानधर्म, हनुमान उपासना आणि मनःशांतीसाठी ध्यान, योग करणे उपयुक्त ठरते.4. शनी ग्रहाचा साडेसातीचा प्रभाव का होतो? (Why does Sade Sati affect individuals according to astrology?)शनी ग्रह चंद्र राशीच्या आसपासच्या तीन राशींमध्ये 7.5 वर्षे भ्रमण करतो आणि हा काळ कर्म आणि संयमाची परीक्षा घेतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.