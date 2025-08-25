Mercury Transit 2025: बुध ग्रहाचा मघा नक्षत्रात गोचर; जाणून घ्या कोणत्या राशींना होईल धनलाभ!

थोडक्यात:३० ऑगस्ट २०२५ रोजी बुध ग्रह सिंह राशीत मघा नक्षत्रात गोचर करणार असून त्याचा प्रभाव काही राशींवर लाभदायक असेल.वृषभ राशीला मानसिक स्थैर्य आणि आत्मविश्वास वाढण्याचा फायदा मिळेल.सिंह व वृश्चिक राशींना प्रभावी संवाद, बौद्धिक उन्नती आणि अडथळ्यांवर मात करण्याची संधी मिळेल..Mercury Magha Nakshatra 2025: ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रह बुद्धी, वाणी, व्यवहारकुशलता, शिक्षण आणि व्यापाराचा कारक ग्रह मानला जातो. बुध ग्रह अत्यंत गतिशील असून तो सुमारे प्रत्येक १५ दिवसांनी एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो..येत्या ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी संध्याकाळी ४:४८ वाजता, बुध ग्रह सिंह राशीत मघा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. मघा नक्षत्र हे केतू ग्रहाच्या अधिपत्याखाली येते आणि हे नक्षत्र पितृकर्म, आध्यात्मिक उन्नती आणि पारंपरिक मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करते. या विशेष गोचराचा काही राशींवर सकारात्मक आणि लाभदायक प्रभाव पडणार आहे. चला तर पाहूया कोणत्या राशींना या गोचराचा विशेष लाभ होणार आहे.Sprouts Benefits: दररोज मोड आलेलं धान्य खाणं आरोग्यासाठी लाभदायक; जाणून घ्या 7 जबरदस्त फायदे!.वृषभया काळात वृषभ राशीच्या व्यक्तींना मानसिक स्थैर्य आणि आत्मविश्वास मिळेल. तुमचं मन जे काही काळापासून अस्थिर होतं, ते आता अधिक स्पष्ट आणि शांत होईल. तुमच्या बोलण्यात प्रामाणिकपणा आणि स्पष्टता येईल, ज्यामुळे वैयक्तिक नातेसंबंध अधिक दृढ होतील..सिंहबुध ग्रह सिंह राशीतच प्रवेश करत असल्याने, सिंह राशीसाठी हे गोचर अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. बुध आणि सूर्याची युती तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात तेज आणि करिष्मा वाढवेल. तुमचं म्हणणं लोकांना पटेल आणि तुम्ही प्रभावीपणे संवाद साधू शकाल..Ganesh Chaturthi 2025: प्राणप्रतिष्ठेवेळी अर्पण करावयाचे १६ उपचार कोणते? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगतात.वृश्चिकया राशीतील व्यक्तींना बुध ग्रहाचे मघा नक्षत्रातील गोचर बौद्धिक आणि मानसिक पातळीवर उन्नती देईल. संशोधन, धोरणात्मक काम, स्पर्धा यामध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. जुने अडथळे दूर होतील आणि मार्ग मोकळा होईल..FAQs1. बुध ग्रह मघा नक्षत्रात केव्हा प्रवेश करतो? (When does Mercury enter Magha Nakshatra?)बुध ग्रह ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी संध्याकाळी ४:४८ वाजता मघा नक्षत्रात प्रवेश करतो.2. मघा नक्षत्राचं ज्योतिषशास्त्रातील महत्त्व काय आहे? (What is the astrological significance of Magha Nakshatra?)मघा नक्षत्र पितृकर्म, परंपरा, आध्यात्मिक उन्नती आणि सन्मान यांचे प्रतीक मानले जाते.3. कोणत्या राशींना या गोचराचा सर्वाधिक लाभ होईल? (Which zodiac signs will benefit the most from this transit?)वृषभ, सिंह आणि वृश्चिक राशींना या गोचराचा विशेष फायदा होईल.4. बुध ग्रह कोणत्या गोष्टींचा कारक आहे? (What does Mercury represent in Vedic astrology?)वेदिक ज्योतिषानुसार बुध ग्रह बुद्धी, वाणी, व्यापार, शिक्षण आणि विचारशक्ती यांचा कारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.