Horoscope : शनिची साढेसाती अन् राहु प्रकोपातून 'या' राशींची होणार सुटका; 3 फेब्रुवारीनंतर धनलाभ, जुनी समस्या संपणार, पूर्ण होईल मोठं काम

Astrology Prediction Budh Gochar 2026 : ज्योतिषशास्त्रात सध्या कुंभ राशीच्या लोकांसाठी एक सुवर्णकाळ सुरू होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या काही काळापासून शनीच्या साडेसातीच्या तिसऱ्या टप्प्यामुळे आणि राहूच्या प्रबळ प्रभावामुळे कुंभ राशीच्या जातकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. आर्थिक अडचणी, व्यावसायिक तणाव, आरोग्याच्या समस्या आणि कौटुंबिक कलह यांनी जीवन कठीण केले होते. पण आता हे सगळे मागे सोडण्याची वेळ आली आहे.ज्योतिष तज्ज्ञांच्या मते ३ फेब्रुवारीला बुध ग्रह कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. ग्रहांचा राजकुमार म्हणून ओळखला जाणारा बुध येथे येताच परिस्थिती एकदम पालटणार आहे. साडेसाती आणि राहूच्या क्रोधापासून मिळणारा आराम हा या संक्रमणाचा सर्वांत मोठा फायदा ठरणार आहे. ज्यांनी गेल्या काळात खूप संघर्ष केला, त्यांना आता मेहनतीचे फळ मिळण्यास सुरुवात होईल.कुंभसह मिथुनराशीच्या लोकांच्या व्यावसायिक जीवनात हे संक्रमण खूप फायदेशीर ठरेल. नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे, ज्या तुमच्या करिअरला नवी उंची देतील. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नफा दुप्पट होण्याची संधी आहे. कठोर परिश्रमाला योग्य मोबदला मिळेल आणि आर्थिक स्थिती बळकट होईल.वैयक्तिक जीवनातही सकारात्मक बदल दिसतील. तुमच्या बोलण्यात आणि व्यक्तिमत्त्वात आकर्षण वाढेल, ज्यामुळे नवीन मित्र आणि लोकांचा सहवास वाढेल. कुटुंबात सुख-शांती नांदेल. मुलांकडून चांगल्या बातम्या येण्याची शक्यता आहे. जोडीदाराशी संबंध अधिक घट्ट होतील आणि छोट्या-छोट्या वादांनाही आळा बसेल. घरातील वातावरण आनंदमय राहील.आरोग्याच्या बाबतीतही ही उत्तम बातमी आहे. गेल्या काळात वैद्यकीय खर्च वाढला असला तरी आता आरोग्य सुधारेल. दीर्घ आजारांवरून सुटका मिळेल. आई-वडील किंवा वृद्ध नातेवाइकांच्या प्रकृतीतही लक्षणीय सुधारणा होईल. कुटुंबातील सर्व सदस्य निरोगी राहतील.एकंदरीत ३ फेब्रुवारीनंतर कुंभसह मिथुन राशीच्या लोकांसाठी नव्या आशांचा आणि यशाचा काळ सुरू होत आहे. ज्योतिषी सांगतात, बुधच्या या गोचराने कुंभवासीयांचे दुःख संपुष्टात येईल आणि सुखसमृद्धीचे दरवाजे उघडतील. आता फक्त धैर्याने पुढे जायचे आहे; चांगले दिवस नक्कीच येणार आहेतडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.