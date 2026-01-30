संस्कृती

Horoscope : शनिची साढेसाती अन् राहु प्रकोपातून 'या' राशींची होणार सुटका; 3 फेब्रुवारीनंतर धनलाभ, जुनी समस्या संपणार, पूर्ण होईल मोठं काम

Budh Gochar 2026 Marathi Rashifal: ३ फेब्रुवारीपासून बुध गोचराने काही राशीच्या लोकांसाठी साडेसाती व राहूच्या प्रभावातून मुक्ती मिळेल. करिअर, आर्थिक स्थिती, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल व यशा मिळेल
Kumbh Rashi 2026 relief as Mercury transit in February ends Shani Sade Sati and Rahu troubles, bringing career growth, financial gains, and health improvements for Aquarius natives

Kumbh Rashi 2026 relief as Mercury transit in February ends Shani Sade Sati and Rahu troubles, bringing career growth, financial gains, and health improvements for Aquarius natives

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology Prediction Budh Gochar 2026 : ज्योतिषशास्त्रात सध्या कुंभ राशीच्या लोकांसाठी एक सुवर्णकाळ सुरू होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या काही काळापासून शनीच्या साडेसातीच्या तिसऱ्या टप्प्यामुळे आणि राहूच्या प्रबळ प्रभावामुळे कुंभ राशीच्या जातकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. आर्थिक अडचणी, व्यावसायिक तणाव, आरोग्याच्या समस्या आणि कौटुंबिक कलह यांनी जीवन कठीण केले होते. पण आता हे सगळे मागे सोडण्याची वेळ आली आहे

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Astrology
Shani Jayanti
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.