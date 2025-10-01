October Lucky Zodiac Signs: ऑक्टोबर महिन्यात हंस-रूचक योगामुळे चमकणार या 3 राशींचं नशीब! पाहा तुमची रास आहे का

October 2025 Horoscope: ऑक्टोबर 2025 मध्ये सूर्य, बुध आणि शुक्र हे काही महत्त्वाचे ग्रह त्यांच्या राशी बदलणार आहेत. या ग्रहांच्या बदलांमुळे हंस राजयोग, रूचक राजयोग आणि आदित्य-मंगल राजयोग यांसारखे योग तयार होतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार या योगांचा प्रभाव केवळ वैयक्तिक जीवनावरच नाही, तर जागतिक घटनांवरही दिसून येतो. या महिन्यात काही राशींना विशेष लाभ मिळण्याची आणि करिअरमध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे..मकरमकर राशीच्या व्यक्तींसाठी ऑक्टोबर महिना लाभदायक ठरू शकतो. हंस राजयोग सातव्या घरात आणि रूचक राजयोग १२व्या घरात असल्यामुळे या काळात कामाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठा आणि आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना बोनस किंवा विशेष भेट मिळू शकते. कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील, जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक घट्ट होतील. अविवाहितांसाठी विवाहाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा सोनं-चांदीच्या व्यवसायाशी संबंधित व्यक्तींना फायदा होऊ शकतो..मिथुनमिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा महिना सकारात्मक ठरू शकतो. हंस राजयोग धन स्थानात आणि रूचक राजयोग सातव्या स्थानात असल्यामुळे अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत प्रभाव वाढेल आणि अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन आनंददायी राहील, साथीदाराला यश मिळू शकते. या काळात आपली लोकप्रियता देखील वाढेल..वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना ऑक्टोबर महिना फायदेशीर ठरेल. रूचक राजयोग लग्नात आणि हंस राजयोग आठव्या घरात असल्यामुळे या काळात मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता आहे. संशोधन, शास्त्रीय किंवा रिसर्च क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ लाभदायक ठरेल. साहस आणि पराक्रम वाढेल. पोलिस किंवा सेनेत प्रवेश घेणाऱ्यांना यश मिळू शकते. तसेच, पूर्वी ठरवलेल्या योजना यशस्वी होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.