Phalgun Sankranti: फाल्गुन संक्रांतीला चतुर्ग्रही योग! 'या' राशींना मिळणार मोठी गुड न्यूज, पैशाची चणचण होईल दूर

सूर्याचा कुंभ राशीत गोचर १३ फेब्रुवारी रोजी फाल्गुन संक्रांतीच्या निमित्ताने होणार आहे. कुंभ राशीत सूर्याबरोबर बुध, शुक्र आणि राहूही उपस्थित असतील. त्यामुळे बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग आणि ग्रहण योग यांचा विशेष संयोग तयार होत आहे. या संक्रांतीचा पुढील एक महिनाभर काही राशींवर शुभ तर काहींवर प्रतीकल परिणाम दिसून येऊ शकतो. चला जाणून घेऊया स्नान-दानाचा शुभ मुहूर्त आणि सर्व राशींवर होणारा परिणाम..फाल्गुन संक्रांती मुहूर्तफाल्गुन संक्रांती १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर पहाटे ४ वाजून ८ मिनिटांनी होईल. पुण्यकाल १३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजून ३२ मिनिटांपर्यंत राहील. ज्योतिष गणनेनुसार वारानुसार या संक्रांतीचे नाव 'नंदा' असेल. धनिष्ठा नक्षत्रातून कुंभ राशीत प्रवेश होत असल्याने तिला 'राक्षसी' असेही म्हटले जाईल. सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करताच चतुर्ग्रही योग तयार होणार आहे. कारण बुध, शुक्र आणि राहूही तेथे असतील..Sun Transit 2026: 'व्हॅलेंटाइन डे' पूर्वी सूर्य बदलणार त्याची चाल, या राशींचा गोल्डन टाईम सुरू, करिअरमध्ये प्रगती निश्चित.देशावर होणारा प्रभावकुंभ राशीत सूर्याच्या प्रवेशामुळे चतुर्ग्रही योग तयार होईल. राहूच्या सहभागामुळे डोंगराळ भागांत हिमवृष्टी तर मैदानात हलकी पावसाची शक्यता राहील. हवामानात चढ-उतार राहतील. राजकीय क्षेत्रातही उलथापालथ संभवते. काही नैसर्गिक आपत्तीमुळे जन-धन हानीची शक्यता असली तरी गुरूची शुभ दृष्टी असल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकते..राशीनुसार परिणाममेषसूर्याचा गोचर अकराव्या भावात होईल. उत्पन्नवाढीचे संकेत आहेत. नोकरीत प्रगती होईल. एखादी इच्छा पूर्ण होईल. भावंडांचे सहकार्य लाभेल.वृषभदहाव्या भावातील गोचरामुळे करिअरमध्ये संधी मिळतील. योग्य निर्णय घेतल्यास लाभ होईल. प्रतिष्ठा वाढेल. व्यवसाय मध्यम गतीने चालेल.मिथुननवव्या भावातील सूर्यामुळे भाग्य साथ देईल. धर्मकार्यात रुची वाढेल. उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल. वडिलांचे सहकार्य मिळेल. परदेश प्रवासाची शक्यता.कर्कआठव्या भावातील गोचरामुळे सावध राहणे आवश्यक. प्रवासात काळजी घ्या. अपघाताची शक्यता. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या मंत्राचा 108 वेळा जप करावा..सिंहसातव्या भावातील सूर्यामुळे व्यवसायात अडचणी येऊ शकतात. जोडीदाराशी मतभेद संभवतात. सूर्य चालीसा पठण उपयुक्त.कन्यासहाव्या भावातील सूर्यामुळे शत्रूंवर विजय मिळेल. आरोग्यात सुधारणा होईल. न्यायालयीन प्रकरणांत यश मिळेल.तूळ पंचम भावातील गोचरामुळे आर्थिक लाभ होतील. शिक्षणात प्रगती. संततीकडून आनंदवार्ता.वृश्चिकचौथ्या भावातील सूर्यामुळे कौटुंबिक अडचणी येऊ शकतात. आईच्या आरोग्याची काळजी घ्या. 'आदित्य हृदय स्तोत्र' पठण लाभदायक..Promise Day Horoscope: या राशींच्या लोकांनी प्रॉमिस डे ला 'ही' चूक करू नका; नाहीतर पार्टनर होईल नाराज, वाचा तुमचं राशीभविष्य.धनुतिसऱ्या भावातील सूर्यामुळे धाडसी निर्णयांत यश. नोकरीत बढतीची शक्यता. भावंडांचे सहकार्य.मकरदुसऱ्या भावातील गोचरामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण. आरोग्याकडे लक्ष द्या.कुंभलग्नस्थानी सूर्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. व्यवसायात अडचणी. लाल मसूर डाळ दान करणे शुभ.मीनद्वादश भावातील सूर्यामुळे खर्च वाढू शकतो. कार्यक्षेत्रात विरोधकांपासून सावध रहा. तांब्याच्या लोट्यात अक्षत, लाल चंदन व लाल फुले घालून सूर्याला अर्घ्य द्यावे.