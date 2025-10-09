संस्कृती

Rare Planetary Conjunction: दुर्मिळ ग्रहगुच्छ संयोग! २१ ऑक्टोबरला सात ग्रह करणार 'या' राशींमध्ये प्रवेश; जाणून घ्या तुमच्या राशीवर काय होईल परिणाम?

Rare 7-Planet Conjunction to Occur on 21 October: दिवाळीच्या सणासह या वर्षी, आकाशात एक अनोखी गृहरचना घडणार आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी सात महत्वाचे ग्रह कर्क, सिंहसह या राशीमध्ये प्रवेश करणार आहेत. यांचा तुमच्या राशीवर काय परिमाण होईल जाणून घ्या
Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. २१ ऑक्टोबर रोजी सात ग्रहांचा दुर्मिळ योग चार राशींमध्ये अनोखी गृहरचना निर्माण करणार आहे.

  2. या ग्रहसंयोगामुळे काही राशींवर विशेष प्रभाव पडून, वैयक्तिक व व्यावसायिक आयुष्यात संधी मिळू शकतात.

  3. प्रत्येक राशीसाठी वेगळ्या प्रकारचे मानसिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक परिणाम जाणवणार आहेत.

