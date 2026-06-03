संस्कृती

Sankashti Chaturthi 2026: 3 वर्षांनी जुळून आलाय दुर्मिळ विभुवन योग! बाप्पाच्या कृपेने मेषसह ‘या’ 2 राशींचं नशीब अचानक चमकणार, होणार धनलाभाचा वर्षाव!

Vibhuvan Yog 2026: 3 वर्षांनी जुळून आलेल्या दुर्मिळ विभुवन योगामुळे संकष्टी चतुर्थी 2026 मध्ये मेषसह 3 राशींना मिळणार मोठा धनलाभ आणि बाप्पाची विशेष कृपा.
Sankashti Chaturthi 2026: Rare Vibhuvan Yog After 3 Years Brings Massive Luck Shift

Sankashti Chaturthi 2026: Rare Vibhuvan Yog After 3 Years Brings Massive Luck Shift

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

आज विभुवन संकष्टी चतुर्थी. हिंदू धर्मात इतर संकष्टी चतुर्थींप्रमाणे याही संकष्टीला तितकंच महत्त्व आहे. यंदा हा दुर्मिळ योग तब्बल तीन वर्षांनी आला आहे आणि अधिक मासात आल्यामुळे या संकष्टीचं धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आणखी वाढलं आहे. श्रीगणेशाच्या कृपेचा हा विशेष दिवस काही राशींसाठी तर नशिबाचे दरवाजे उघडणारा ठरणार असल्याची चर्चा आहे.

इतकंच नाही, तर या दिवशी गणपती आणि भगवान विष्णू या दोघांची कृपा मिळते, असं मानलं जातं. त्यामुळे जीवनातील अडथळे कमी होतात आणि सुख-समृद्धी वाढते.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
festival
horoscope
Astrology
culture
Lord Ganesha
ganesh chaturthi festival
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions