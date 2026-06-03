Sankashti Chaturthi 2026: 3 वर्षांनी जुळून आलाय दुर्मिळ विभुवन योग! बाप्पाच्या कृपेने मेषसह ‘या’ 2 राशींचं नशीब अचानक चमकणार, होणार धनलाभाचा वर्षाव!

आज विभुवन संकष्टी चतुर्थी. हिंदू धर्मात इतर संकष्टी चतुर्थींप्रमाणे याही संकष्टीला तितकंच महत्त्व आहे. यंदा हा दुर्मिळ योग तब्बल तीन वर्षांनी आला आहे आणि अधिक मासात आल्यामुळे या संकष्टीचं धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आणखी वाढलं आहे. श्रीगणेशाच्या कृपेचा हा विशेष दिवस काही राशींसाठी तर नशिबाचे दरवाजे उघडणारा ठरणार असल्याची चर्चा आहे.इतकंच नाही, तर या दिवशी गणपती आणि भगवान विष्णू या दोघांची कृपा मिळते, असं मानलं जातं. त्यामुळे जीवनातील अडथळे कमी होतात आणि सुख-समृद्धी वाढते..या राशी ठरणार नशीबवानया विभुवन संकष्टीच्या शुभ योगाचा काही राशींवर विशेष सकारात्मक प्रभाव पडेल असं मानलं जातं. हा काळ काही लोकांसाठी विशेष संधी, प्रगती आणि आर्थिक स्थैर्य घेऊन येणारा ठरू शकतो.मेष मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ अतिशय अनुकूल मानला जातो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची योग्य दखल घेतली जाईल आणि तुमच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळू शकते. जुनी रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आत्मविश्वास वाढेल आणि नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यासाठी तुम्ही अधिक सक्षम वाटाल. करिअरमध्ये प्रगतीची नवी दारे उघडू शकतात..कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सर्जनशीलता आणि नव्या सुरुवातींसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. तुम्ही एखादा नवीन प्रोजेक्ट, कल्पना किंवा काम सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ त्यासाठी योग्य ठरू शकतो. तुमच्या कल्पनांना इतरांकडून मान्यता मिळेल आणि त्यातून प्रगतीची संधी निर्माण होईल. आत्मविश्वास वाढल्यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमता अधिक मजबूत होईल..मकर मकर राशीसाठी हा काळ आर्थिक दृष्टिकोनातून सकारात्मक बदल घेऊन येणारा ठरू शकतो. गुंतवणूक, व्यवसाय किंवा आर्थिक नियोजनाशी संबंधित निर्णय लाभदायक ठरू शकतात. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे आणि भविष्यातील स्थैर्यासाठी मजबूत पाया तयार होऊ शकतो. मेहनतीचे योग्य फळ मिळून आर्थिक स्थिती अधिक स्थिर होण्याची चिन्हे दिसतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.