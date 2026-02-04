Silver Miracle Astrology: चांदीचा चमत्कार! ‘या’ 3 राशीच्या लोकांसाठी ठरते अत्यंत फायदेशीर, आर्थिक अडचणी होतात दूर

silver benefits for zodiac signs astrology: चांदीचे भाव गगनाला भिडत आहेत. अलिकडच्या काळात चांदीच्या किमती घसरल्या आहेत, परंतु अजूनही ही किंमत सामान्य व्यक्तीच्या बजेटच्या पलीकडे आहे. अनेक लोक गुंतवणूक म्हणून चांदीकडे पाहतात. ज्योतिषशास्त्रात, चांदीचा संबंध चंद्राशी आहे, जो मन आणि भावनांसाठी जबाबदार ग्रह मानला जातो. ज्योतिषी म्हणतात की काही राशींसाठी चांदी अत्यंत शुभ असते, परंतु काहींनी ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्यानंतरच चांदी परिधान करावी. .पुढील ३ राशींसाठी ठरते फायदेशीरकर्क, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी चांदी अत्यंत शुभ मानली जाते. असं म्हटलं जातं की चांदी परिधान केल्यानं अनेक बाबतीत फायदे होतात. चांदी परिधान केल्यानं मनःशांती मिळते, आर्थिक कल्याण सुधारते आणि अचूक आर्थिक हिशेब ठेवला जातो. जीवनात सकारात्मक ऊर्जा वाहते. असं म्हटलं जातं की या राशीखाली जन्मलेल्या जे लोक ज्योतिषीय सल्ल्याचे पालन करून चांदी परिधान करतात त्यांना कधीही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत नाही..Holi 2026 Prediction: होळीच्या दिवशी शुक्र अन् शनीची युती, 'या' 6 राशींना होईल प्रचंड फायदा, चमकेल नशीब .याव्यतिरिक्त, मेष, सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांनी ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्यानंतरच चांदी घालावी. चांदीचे दागिने परिधान केल्याने मानसिक ताण, आर्थिक नुकसान आणि आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, त्यांनी ज्योतिषाचा सल्ला घेतल्यानंतरच चांदीचे ब्रेसलेट किंवा इतर कोणतेही दागिने घालावेत. अन्यथा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. .चांदीचा कडा कोणत्या हातात परिधान करावामाता लक्ष्मीचा विशेष आशीर्वाद मिळतो. पुरुषांनी उजव्या हातात चांदीचे ब्रेसलेट आणि डाव्या हातात महिलांनी घालावे. सोमवार आणि शुक्रवार हे चांदीचे ब्रेसलेट घालण्यासाठी सर्वोत्तम दिवस मानले जातात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.