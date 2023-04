By

How To Concentrate In Meditation : अनेक मानसिक, शारीरिक आजारांवर उपचार म्हणून ध्यान करण्याचा सल्ला दिला जातो. अनेकांना तो पाळायचाही असतो. पण नेमकं ध्यानाला बसायचं म्हटलं की, डोळे मिटल्यावर नको नको ते सगळे विचार डोक्यात गर्दी करतात. मन एकाग्रच होत नाही. मग ध्यान कसं करणार? असा प्रश्न अनेकांना पडतो.

आज तुमच्या याच प्रश्नाचं उत्तर घेऊन आम्ही आलो आहोत. जाणून घेऊया कसं करावं मन एकाग्र.

ध्यानाचे फायदे

बीपी, निद्रानाश, ताण, डिप्रेशन असे अनेक आजार बरे करण्याची ताकद ध्यानात म्हणजेच मेडिटेशनमध्ये आहे.

त्यामुळे मन शांत आणि एकाग्रता वाढण्यासाठी, बुद्धी तल्लक होण्यासाठी ध्यान फार उपयुक्त ठरतं.

ध्यानाचे मानसिक आणि शारीरिक फायदे आहेतच.

पण त्याबरोबर ध्यानासाठी शिस्त आणि सतत नियमित प्रयत्न करणे आवश्यक असते.

नियमित ध्यानाने मन प्रसन्न होते.

मंत्र जप करा

मेडिटेशनच्या सुरुवातीला मंत्र जप करा. त्यामुळे मन शांत होते. विचार कमी होतात.

शांत जागा निवडा

मेडिटेशनसाठी जागा निवडताना जिथे बाहेरचे आवाज नसतील, कोणाचं डिस्टर्बंस होणार नाही अशी शांत जागा निवडावी.

योगासन प्राणायाम

मन शांत आणि एकाग्र होण्यासाठी शरीरही रिलॅक्स असणं आवश्यक असतं. त्यासाठी ध्यानाला बसण्यापूर्वी योगासने आणि प्राणायाम करावा. त्यामुळे मन आणि शरीर दोन्हीही रिलॅक्स होतात.

संगीत ऐका

असं सांगितलं जातं की, संगीतात फार ताकद आहे. मन एकाग्र करण्यासाठी संगीताची फार मदत होते. त्यामुळे शांत, मंजूळ वाद्यसंगीत मन एकाग्र करण्यात मदतशीर ठरू शकते.

ध्यानाची वेळ निश्चित असावी

मनाला एक सवय लागणे आवश्यक असते. जेव्हा मनाला एका वेळेची सवय लागते त्यावेळी बरोबर त्या गोष्टीसाठी मन तयार होते. यासाठी ध्यानाची एकच वेळ निश्चित असणे उपयुक्त ठरते.