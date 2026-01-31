Horoscope : उद्या 'या' 3 राशीच्या लोकांचे नशीब चमकणार! अचानक मिळतील खूप सारे पैसे; ऐकायला भेटेल मोठी खुशखबर, नात्यातले वाद संपणार

New Month Astrology Prediction : येत्या रविवारी १ फेब्रुवारीला घडून येणारी 'सिंह राशीतील पौर्णिमा' काही ठराविक राशींच्या आयुष्यात भाग्योदयाचे नवे दरवाजे उघडणार आहे. उद्याचा सूर्योदय तीन राशींसाठी अत्यंत शुभ संकेत घेऊन येत आहे. ग्रहांची विशेष युती आणि नक्षत्रांचा पाठिंबा यामुळे या राशींच्या व्यक्तींना प्रदीर्घ काळानंतर मानसिक आणि भौतिक सुखाची अनुभूती मिळेल. हा काळ केवळ बदलांचा नसून तुमच्या कष्टांचे चीज होण्याचा आहे.आर्थिक लाभया तीन राशी आहेत सिंह, तूळ आणि धनु..आर्थिक लाभ हा उद्याच्या दिवसाचा सर्वात मोठा प्लस पॉइंट ठरणार आहे. या भाग्यवान राशींच्या जातकांना अचानक धनलाभाचे प्रबळ योग आहेत. शेअर बाजार, जुनी गुंतवणूक किंवा अडकलेले पैसे अनपेक्षितपणे परत मिळाल्यामुळे तुमची तिजोरी ओसंडून वहील. व्यवसायात नवीन भागीदारी किंवा मोठी ऑर्डर मिळण्याची दाट शक्यता असून यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल. पैशांच्या येण्यामुळे घरामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण होऊन नव्या वस्तू खरेदी करण्याचे बेत आखले जातील..Horoscope : शनिची साढेसाती अन् राहु प्रकोपातून 'या' राशींची होणार सुटका; 3 फेब्रुवारीनंतर धनलाभ, जुनी समस्या संपणार, पूर्ण होईल मोठं काम.नाते-कुटुंबात आनंदनात्यांमधील गुंते सुटण्यासाठी उद्याचा दिवस बेस्ट ठरेल. विशेषतः जोडीदारासोबत सुरू असलेले मतभेद किंवा कुटुंबातील जमिनीचे, मालमत्तेचे जुने वाद सामोपचाराने मिटतील. सिंह राशीतील चंद्राचा प्रभाव तुमच्या व्यक्तिमत्वात एक वेगळीच चमक आणेल. ज्यामुळे लोक तुमच्याकडे आकर्षित होतील आणि तुमचे म्हणणे मान्य करतील. प्रेमात असलेल्या व्यक्तींसाठी उद्याचा दिवस लग्नाचे बोलणे पुढे नेण्यासाठी किंवा जोडीदाराला सरप्राइज देण्यासाठी सर्वोत्तम आहे. मनावर असलेले चिंतेचे ढग दूर होऊन जुने स्नेहसंबंध पुन्हा नव्याने फुलतील..Snow River Video : वंडरलँड! बर्फाची नदी वाहताना पाहिलये का? हिमाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या बर्फवृष्टीनंतर आला बर्फाचा पूर, व्हिडिओ व्हायरल.करिअर आणि प्रगतीकरिअर आणि प्रगतीच्या बाबतीत उद्या एक मोठी खुशखबर तुमच्या कानी पडू शकते. नोकरीत बढतीची बातमी असो किंवा परदेश प्रवासाची संधी, नशिबाची साथ मिळाल्याने तुमची वाटचाल सुकर होईल. तुमच्या कामाचे कौतुक वरिष्ठ स्तरावर केले जाईल, ज्यामुळे समाजात तुमचा मानसन्मान वाढेल. या शुभ संधींचा लाभ घेण्यासाठी सकारात्मक राहून आलेल्या संधींचे सोने करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.