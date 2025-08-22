Lucky Yogas During Ganeshotsav
Lucky Yogas During Ganeshotsav
संस्कृती

Ganesh Chaturthi 2025 : 'या' गणेश चतुर्थीला एक-दोन नाही तर बनत आहेत 5 महायोग; या राशींवर बाप्पा होणार खुश

Ganesh Chaturthi 2025 : यंदाच्या गणेश चतुर्थीला पाच शुभ योग तयार होत असून पाच राशींच्या लोकांची भरभराट होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या.
Published on
Summary

  1. यंदा 27 ऑगस्टला गणेश चतुर्थी असून बाप्पाच्या आगमनाचा सोहळा दहा दिवस साजरा होणार आहे.

  2. यावर्षीच्या गणेश उत्सवात पाच महाशुभ योग (सर्वार्थ सिद्धी, रवी, ब्रह्म, इंद्र आणि प्रीती योग) तयार होत आहेत.

  3. या योगांमुळे 5 राशींवर विशेष शुभ परिणाम होईल.

Pisces Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
horoscope
Daily Horoscope
Ganesh Chaturthi
ganesh chaturthi festival
Yearly Horoscope
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Ganesh Chaturthi 2025
