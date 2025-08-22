संस्कृती
Ganesh Chaturthi 2025 : 'या' गणेश चतुर्थीला एक-दोन नाही तर बनत आहेत 5 महायोग; या राशींवर बाप्पा होणार खुश
Ganesh Chaturthi 2025 : यंदाच्या गणेश चतुर्थीला पाच शुभ योग तयार होत असून पाच राशींच्या लोकांची भरभराट होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या.
Summary
यंदा 27 ऑगस्टला गणेश चतुर्थी असून बाप्पाच्या आगमनाचा सोहळा दहा दिवस साजरा होणार आहे.
यावर्षीच्या गणेश उत्सवात पाच महाशुभ योग (सर्वार्थ सिद्धी, रवी, ब्रह्म, इंद्र आणि प्रीती योग) तयार होत आहेत.
या योगांमुळे 5 राशींवर विशेष शुभ परिणाम होईल.