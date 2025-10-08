Shukra Gochar 2025 : शुक्र ग्रह आज कन्या राशीत करणार प्रवेश, वृषभसह 'या' 5 राशींना मिळणार राजयोगाचा वरदान!

Today Astrology Predictions: आज ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शुक्र कन्या राशीत प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाला सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम, कला यांचे कारक मानले जाते. शुक्राचा गोचर हा प्रत्येक राशीसाठी वेगळे परिमाण देणारा असतो. विशेषतः यावेळी जेव्हा शुक्र सूर्याच्या जवळ येतो, तेव्हा निर्माण होतो एक प्रभावशाली योग तो म्हणजे "शुक्रादित्य राजयोग" होय. .हा राजयोग तयार झाल्यामुळे काही विशिष्ट राशींना आर्थिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळू शकतो. चला तर पाहूया, या ५ राशी कोणत्या आहेत, आणि त्याच्यासाठी हा कालावधी कसा असेल..वृषभया काळात वृषभ राशीधारकांचे व्यावसायिक जीवन सुधारेल. त्यांचे व्यवसाय आणि करिअर प्रगती करतील, तसेच सहकारी आणि वरिष्ठांचा सहकार्य लाभेल. आर्थिकदृष्ट्या देखील संपत्तीची वाढ होईल.मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ होईल. कामाच्या ठिकाणी त्यांची कौशल्ये ओळखली जातील. वैयक्तिक जीवनात शांती आणि समरसता वाढेल, ज्यामुळे कुटुंबीयांशी संबंध अधिक घट्ट होतील..सिंहसिंह राशीचे लोक त्यांच्या कष्टांचे फळ पाहतील. नोकरी आणि व्यवसायात यश मिळेल आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. वरिष्ठ आणि सहकर्मी त्यांचे कौतुक करतील, ज्यामुळे आत्मविश्वास वाढेल. मात्र, अहंकारावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ करिअर वाढीचा आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि व्यवसायाचा विस्तार होईल. कुटुंबातील संबंध मधुर राहतील, तसेच आध्यात्मिकतेकडे झुकाव वाढेल..मीनमीन राशीधारकांनाही या गोचरातून फायदा होईल. आर्थिक संधी वाढतील आणि नवीन व्यावसायिक मार्ग उघडतील. कुटुंबातील समाधान वाढेल आणि जीवनात स्थिरता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.