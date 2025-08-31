संस्कृती

Astrology Prediction : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत कुणाचा विजय होईल? काय सांगतं राजकीय भविष्य? वाचा....

Who Will Win VP Election in India? : देश व राज्याच्या राजकारणात मोठा गोंधळ अनुभवास येणार असून सत्ताधारी पक्ष व नेत्यांवर मोठे आरोप होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या नाट्यमय घटना या काळात अनुभवास येतील, असं भाकित ज्योतिष्याचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

सात सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण कुंभ राशीत होत आहे. दशमस्थानी चंद्र-राहू, चतुर्थात रवी-केतू, बुध, पंचमात मंगळ, लाभस्थानी शनी-नेपच्यून, धनस्थानी गुरू, तृतीय स्थानी शुक्र अशी ग्रहस्थिती आहे. या ग्रहणाचा परिणाम देशातील राजकीय परिस्थितीवर होणार असून, देश व राज्याच्या राजकारणात मोठा गोंधळ अनुभवास येईल. सत्ताधारी पक्ष व नेत्यांवर मोठे आरोप होतील. मोठ्या नाट्यमय घटना या काळात अनुभवास येतील, असं भाकित ज्योतिष्याचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे.

