Astrology Prediction : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत कुणाचा विजय होईल? काय सांगतं राजकीय भविष्य? वाचा....

सात सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण कुंभ राशीत होत आहे. दशमस्थानी चंद्र-राहू, चतुर्थात रवी-केतू, बुध, पंचमात मंगळ, लाभस्थानी शनी-नेपच्यून, धनस्थानी गुरू, तृतीय स्थानी शुक्र अशी ग्रहस्थिती आहे. या ग्रहणाचा परिणाम देशातील राजकीय परिस्थितीवर होणार असून, देश व राज्याच्या राजकारणात मोठा गोंधळ अनुभवास येईल. सत्ताधारी पक्ष व नेत्यांवर मोठे आरोप होतील. मोठ्या नाट्यमय घटना या काळात अनुभवास येतील, असं भाकित ज्योतिष्याचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे. .दशमातील चंद्र-राहू युतीमुळे उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचे सी. पी. राधाकृष्णन यांचा विजय होईल. विरोधी पक्षांचे मते फुटण्याची शक्यता राहील. इंडिया आघाडीमध्ये फूट पडेल. यावरून विरोधी पक्षांची सत्ताधारी पक्षावर टीका होईल, असंही ते म्हणाले..Today Astrology Prediction : ग्रहांची बदलती स्थिती… आज कोण होणार 'लकी', कोण राहणार 'टेन्शन'मध्ये? .वृषभ लग्नातील हर्षल देशातील आर्थिक दर्शवितो. अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार अनुभवास येतील. उंची वस्तू, फॅशनच्या वस्तू, सौंदर्य प्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, मोबाइल यांच्या भावात घसरण होईल. शेअर बाजारामध्ये मोठी पडझड होण्याची शक्यता वाटते. सोन्या-चांदीच्या भावात घसरण होईल. रवी-केतू युतीमुळे मोठ्या नेत्यांचे राजीनामे किंवा मृत्यूच्या घटना होण्याची शक्यता राहील,असं भाकीतही त्यांनी वर्तवलं आहे..Weekly Astrology Prediction: राजयोगाचा प्रभाव! 'या' राशींच्या लोकांचे नशिब चमकेल, 2 ते 8 जूनचा काळ शुभ.पुढील काळात मंगळ तूळ राशीत भ्रमण करणार आहे. त्यामुळे वादळे, भूकंप यांमधून हानी संभवते. या काळात शेजारी देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित होतील. चीनबरोबरच व्यापार वाढण्याची शक्यता असून, पाकिस्तानबरोबरच्या क्रिकेट सामन्यांना हिरवा कंदील मिळेल. मोठ्या स्त्री कलाकार किंवा सामाजिक-धार्मिक क्षेत्रातील व्यक्तींच्या घटना या काळात संभवतात. पंचमातील मंगळामुळे लहान मुले, विद्यार्थी वर्गासाठी हा काळ प्रतिकूल राहील, असं त्यांनी म्हटलं.