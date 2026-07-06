Weekly Love Horoscope 6-12 July 2026: वृषभसह 'या' २ राशींना खरं प्रेम मिळणार! ७ जुलैच्या मोठ्या बदलाचा होणार फायदा; वाचा आठवड्याचं लव्ह राशीफळ

Weekly Love Horoscope 6 to 12 July 2026: 6 ते 12 जुलै 2026 हा आठवडा नात्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. धावपळीच्या आयुष्यातून थोडा वेळ काढून जोडीदार, कुटुंब आणि जवळच्या व्यक्तींना वेळ देण्याची गरज आहे. 7 जुलै रोजी बुध मिथुन राशीत वक्री होत असल्यामुळे जुन्या गैरसमज, अपूर्ण राहिलेल्या चर्चा आणि संवादातील गोंधळ पुन्हा समोर येऊ शकतो. मात्र संयम आणि मनमोकळ्या संवादामुळे हे प्रश्न सहज सुटू शकतात..या आठवड्यात चंद्र मीन, मेष, वृषभ आणि मिथुन राशीत भ्रमण करणार आहे. त्यामुळे भावनिक वातावरणात सातत्याने बदल होतील. मीन राशीतील चंद्रामुळे संवेदनशीलता वाढेल, मेष राशीत धैर्य मिळेल, वृषभ राशीत घरातील वातावरण आनंदी राहील आणि आठवड्याच्या शेवटी मिथुन राशीतील चंद्रामुळे संवाद अधिक खुला होईल. सिंह राशीतील शुक्र प्रेम, रोमँस आणि आपुलकी वाढवण्यास मदत करेल..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ४ जुलै २०२६ ते १० जुलै २०२६ - मराठी राशी भविष्य.मेषया आठवड्यात बोलताना विशेष संयम बाळगणे आवश्यक राहील. जोडीदार तसेच कुटुंबीयांना तुमच्या वेळेची आणि सहवासाची अधिक गरज जाणवेल. कोणत्याही प्रसंगी तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याऐवजी शांतपणे विचार करूनच उत्तर द्या. आठवड्याच्या मध्यावर मनातील भावना मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचे धैर्य येईल. त्यामुळे नात्यांमधील तणाव कमी होण्यास मदत होईल आणि आठवड्याच्या अखेरीस गैरसमज दूर होतील.वृषभहा आठवडा प्रेमळ नाती आणि कौटुंबिक संबंधांसाठी अनुकूल ठरेल. जोडीदार, कुटुंबीय किंवा जुन्या मित्रमैत्रिणींशी मनमोकळ्या संवादाची संधी मिळेल. एखादा जुना परिचित पुन्हा संपर्कात येऊ शकतो. आठवड्याच्या मधल्या काळात घरातील वातावरण शांत, सौहार्दपूर्ण आणि आनंदी राहील. कुटुंबातील एखादा जुना वाद किंवा प्रश्न मिटण्याचीही शक्यता आहे..मिथुनया आठवड्यात बोलणे आणि लिहिणे यामधील स्पष्टतेकडे जास्त लक्ष द्या. संदेश उशिरा मिळणे किंवा चुकीचा अर्थ निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उतावळेपणाने कोणताही निर्णय घेऊ नका. कामाच्या ताणतणावामुळे जोडीदाराकडे दुर्लक्ष होऊ नये, याची जाणीव ठेवा. आठवड्याच्या अखेरीस मनातील भावना मोकळेपणाने व्यक्त करणे सोपे जाईल आणि नात्यातील अंतर कमी होण्यास मदत होईल.कर्कया आठवड्यात भावना अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जोडीदार किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या भावना ओळखणे आणि समजून घेणे तुलनेने सोपे जाईल. पूर्वीचे वाद किंवा नाराजी पुन्हा समोर आल्यास त्यावर शांतपणे व संयमाने चर्चा करा. आठवड्याच्या मध्यभागी कुटुंबासोबत आनंददायी क्षण घालवण्याची संधी मिळेल. आठवड्याच्या शेवटी मन मोकळे करणारा आणि हलके वाटू देणारा संवाद घडेल..पुढील २७ दिवस केतू-शुक्र युतीचा जबरदस्त प्रभाव; या 3 राशींवर होणार धनवर्षाव.सिंहया आठवड्यात नातं सांभाळण्यासाठी दोघांनीही समान प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत मनात दडवून ठेवलेल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करण्याची संधी मिळेल. पूर्वीचे काही वाद पुन्हा उफाळून येऊ शकतात, मात्र त्यांना वाढू देऊ नका. आठवड्याच्या मध्यावर प्रेमसंबंधात रोमँटिक वातावरण निर्माण होईल. जोडीदारासोबत घालवलेला वेळ विशेष आणि संस्मरणीय ठरेल.कन्याप्रत्येक प्रश्नाचे समाधान तात्काळ शोधण्याचा प्रयत्न करू नका; आधी समोरच्या व्यक्तीचे संपूर्ण बोलणे शांतपणे ऐका. कुटुंबातील काही बाबतीत गोंधळ किंवा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जोडीदाराला पुरेसा वेळ दिल्यास नातेसंबंध अधिक घट्ट आणि दृढ होतील. अविवाहितांना जुन्या परिचयातून नवीन नातेसंबंधाची संधी मिळू शकते..तूळमनातल्या भावना लपवून ठेवू नका; जे जाणवते ते स्पष्टपणे व्यक्त करा. किरकोळ गैरसमजांपासून मोठे वाद निर्माण होऊ नयेत यासाठी परस्पर संवाद आवश्यक ठरेल. जोडीदाराकडून संपूर्ण साथ मिळेल. आठवड्याच्या अखेरीस कुटुंबासोबत घालवलेले क्षण समाधान आणि आनंद देतील.वृश्चिकहा आठवडा तुम्हाला नवी सुरुवात करण्याची संधी देणारा ठरेल. भूतकाळातील कोणी व्यक्ती पुन्हा तुमच्या आयुष्यात येऊ शकते. कामाच्या गर्दीत नातेसंबंधांकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी घ्या. आठवड्याच्या मध्यभागी जोडीदारासोबत घालवलेला वेळ अधिक अर्थपूर्ण आणि खास वाटेल. जुन्या मतभेदांवर पडदा टाकण्याची शक्यता आहे..Yogini Ekadashi 2026: आषाढ महिन्यातील पहिली एकादशी ! जाणून घ्या अचूक तारीख आणि व्रताचे नियम .धनुकाम आणि वैयक्तिक जीवन यामध्ये योग्य तो तोल सांभाळणे आवश्यक आहे. जोडीदार किंवा कुटुंबीयांचे विचार शांतपणे ऐकून घ्या. प्रेम व्यक्त करण्यासाठी भव्य गोष्टींची गरज नसते. छोट्या कृती आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केल्याने नातेसंबंध अधिक घट्ट आणि मजबूत बनतील.मकरया आठवड्यात आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करा. कुटुंबीय आणि जोडीदारासोबत संवाद अधिक चांगला होईल. काही नियोजनात बदल होऊ शकतात, पण आपण शांत राहिलात तर सर्व काही व्यवस्थित पार पडेल. आठवड्याच्या शेवटी कुटुंबासोबत घालवलेला साधा वेळही समाधान आणि आनंद देईल..कुंभआपल्या भावना मनात दडवून न ठेवता स्पष्टपणे मांडाव्यात. मेसेज किंवा बोलण्यातून गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे राग व्यक्त करण्यापूर्वी संपूर्ण परिस्थिती समजून घ्या. कुटुंबीयांसोबत भेटीगाठी घडतील. आठवड्याच्या अखेरीस प्रेमसंबंधात रोमँटिकता वाढेल आणि अविवाहितांना आपले प्रेम व्यक्त करण्याची संधी मिळेल.मीनहा संपूर्ण आठवडा प्रेमळ आणि भावनांनी ओथंबलेला जाईल. जोडीदार तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या भावना सहज ओळखता येतील. पूर्वीचे मतभेद आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. संवादात आपुलकी आणि गोडवा टिकून राहील. आठवड्याच्या अखेरीस कुटुंबासोबत आनंदी क्षण अनुभवण्याची संधी मिळेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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