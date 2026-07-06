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Weekly Love Horoscope 6-12 July 2026: वृषभसह 'या' २ राशींना खरं प्रेम मिळणार! ७ जुलैच्या मोठ्या बदलाचा होणार फायदा; वाचा आठवड्याचं लव्ह राशीफळ

७ जुलैच्या महत्त्वाच्या ग्रहबदलामुळे कोणत्या राशींच्या प्रेमजीवनात सकारात्मक बदल होणार, जाणून घ्या ६ ते १२ जुलैचं साप्ताहिक लव्ह राशीफळ.
Weekly Love Horoscope 6–12 July 2026: Taurus and These 2 Zodiac Signs May Find True Love

Weekly Love Horoscope 6–12 July 2026: Taurus and These 2 Zodiac Signs May Find True Love

esakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Weekly Love Horoscope 6 to 12 July 2026: 6 ते 12 जुलै 2026 हा आठवडा नात्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. धावपळीच्या आयुष्यातून थोडा वेळ काढून जोडीदार, कुटुंब आणि जवळच्या व्यक्तींना वेळ देण्याची गरज आहे. 7 जुलै रोजी बुध मिथुन राशीत वक्री होत असल्यामुळे जुन्या गैरसमज, अपूर्ण राहिलेल्या चर्चा आणि संवादातील गोंधळ पुन्हा समोर येऊ शकतो. मात्र संयम आणि मनमोकळ्या संवादामुळे हे प्रश्न सहज सुटू शकतात.

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