Astrology Predictions : 100 वर्षांपूर्वीच्या 'या' 5 भविष्यवाणी ठरतायत खऱ्या, पाहा तुमच्या नशिबात काय?

काळाच्या पडद्याआड काय दडलंय, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता माणसाला युगानुयुगांपासून आहे. आजपासून साधारण १०० वर्षांपूर्वी म्हणजेच विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला काही महान ज्योतिषी आणि द्रष्ट्यांनी ग्रहांच्या स्थितीवरून आणि त्यांच्या दिव्य दृष्टीने जगाच्या भविष्याबद्दल काही थक्क करणारी भाकिते केली होती. त्या काळात विज्ञानाने इतकी प्रगती केली नसताना या गोष्टी केवळ अशक्य कोटीतील वाटत होत्या. परंतु, आज जेव्हा आपण २१ व्या शतकात जगत आहोत, तेव्हा १०० वर्षांपूर्वी वर्तवलेली ती रहस्यमय भाकिते एकामागून एक तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया अशाच ५ थक्क करणाऱ्या कालजयी भविष्यवाणींविषयी..१. हातातलं छोटं खेळणंशंभर वर्षांपूर्वी जेव्हा टेलिफोनचे मोठे खटके फिरवून लोक जेमतेम एकमेकांशी बोलायचे, तेव्हा एका प्रसिद्ध भविष्यवाणीत असे म्हटले गेले होते की, "भविष्यात माणूस एका छोट्याशा उपकरणाद्वारे जगाच्या पाठीवर कुठेही बसलेल्या व्यक्तीशी थेट संपर्क साधू शकेल. इतकेच नाही, तर ते उपकरण माणसाच्या हाताच्या तळव्याइतके लहान असेल." त्या काळात या गोष्टीवर लोकांनी अविश्वास दाखवला होता. मात्र आज आपल्या हातात असलेला स्मार्टफोन आणि त्यावर होणारे व्हिडिओ कॉल्स पाहिले की शंभर वर्षांपूर्वी ग्रहांची चाल पाहून केलेली ही भविष्यवाणी किती अचूक होती याचा अंदाज येतो..Numerology : टॉम अँड जेरीसारखे असतात 'या' 3 मुलांकाचे लोक; तुझं-माझं जमेना अन् तुझ्याविना करमेना, शेवटच्या श्वासापर्यंत टिकतं नातं.२. मानवी बुद्धिमत्तेला आव्हानशतकापूर्वी जेव्हा कारखाने आणि मशिनींचा नुकताच उदय होत होता तेव्हा ज्योतिषांनी एका नव्या शक्तीच्या आगमनाचे संकेत दिले होते. भविष्यवाणीनुसार, "एक काळ असा येईल जेव्हा माणूस स्वतःसारखाच विचार करणारा पण हाडामांसाचा नसलेला एक 'कृत्रिम मेंदू' तयार करेल जो माणसाची कामे चुटकीसरशी करेल." आज आपण ज्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि रोबोटिक्स म्हणतो, ती नेमकी हीच शक्ती आहे. मानवी बुद्धिमत्तेला अचंबित करणारी ही क्रांती १०० वर्षांपूर्वीच ताऱ्यांच्या गणितातून मांडली गेली होती..३. निसर्गाचा कोप आणि ऋतुचक्राचा बिघाडअतिशय शांत आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणाच्या त्या काळात भविष्यातील पृथ्वीच्या हवामानाबद्दल एक चिंताजनक भाकीत वर्तवण्यात आले होते. "निसर्गाचा समतोल पूर्णपणे ढासळेल, ऋतू आपले मार्ग बदलतील आणि उन्हाळ्यात पूर तर हिवाळ्यात अनपेक्षित उष्णता जाणवेल," असा इशारा त्या काळी दिला गेला होता. आज आपण ज्याला ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदल म्हणून अनुभवत आहोत त्याची तीव्रता त्या जुन्या भविष्यवाणीची सत्यता पटवून देते..Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांच्या हातात अजिबात टिकत नाही पैसा, नको तिथे अति खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल.४. वैद्यकीय चमत्कारशंभर वर्षांपूर्वी वैद्यकीय क्षेत्र प्राथमिक अवस्थेत असताना मानवी शरीराबद्दल एक अत्यंत धाडसी भविष्यवाणी करण्यात आली होती. "भविष्यात माणूस प्रयोगशाळेत कृत्रिमरीत्या अवयव तयार करू शकेल आणि आईच्या गर्भाबाहेरही जीवाचा जन्म शक्य होईल." आज वैद्यकीय क्षेत्रात झालेली आयव्हीएफ (IVF) तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि कृत्रिम अवयव प्रत्यारोपण म्हणजे organ transplant या गोष्टी पाहिल्या की, हे भाकीत विज्ञानाच्या कित्येक वर्षे आधीच वर्तवले गेले होते हे स्पष्ट होते..५. डिजिटल चलन आणि कागदी नोटांचा अंतत्या काळात जेव्हा जगात फक्त सोन्या-चांदीची नाणी आणि कागदी नोटांचा व्यवहार चालायचा, तेव्हा विनिमयाच्या एका अदृश्य माध्यमाची भविष्यवाणी केली गेली होती. "एक असा काळ येईल जेव्हा माणसाला खरेदीसाठी खिशात पैसा बाळगण्याची गरज उरणार नाही सर्व व्यवहार हवेत म्हणजेच अदृश्य लहरींद्वारे पूर्ण होतील." आज आपण वापरत असलेले डिजिटल पेमेंट, यूपीआय (UPI) आणि क्रिप्टोकरन्सी हे याच भविष्यवाणीचे जिवंत रूप आहे ज्याने आज संपूर्ण जगाची आर्थिक व्यवस्था बदलून टाकली आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.