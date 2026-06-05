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Astrology Predictions : 100 वर्षांपूर्वीच्या 'या' 5 भविष्यवाणी ठरतायत खऱ्या, पाहा तुमच्या नशिबात काय?

100 Year Old Predictions That Came True : शंभर वर्षांपूर्वी ज्योतिषींनी केलेल्या थक्क करणाऱ्या भविष्यवाण्या आज खऱ्या ठरत आहेत. हे रहस्यमय भाकित आजच्या आधुनिक जगाला किती अचूकपणे दाखवतात, हे जाणून घ्या.
THESE 5 EVENTS PREDICTED 100 YEARS AGO FOR FUTURE TURNING TO BE TRUE

THESE 5 EVENTS PREDICTED 100 YEARS AGO FOR FUTURE TURNING TO BE TRUE

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

काळाच्या पडद्याआड काय दडलंय, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता माणसाला युगानुयुगांपासून आहे. आजपासून साधारण १०० वर्षांपूर्वी म्हणजेच विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला काही महान ज्योतिषी आणि द्रष्ट्यांनी ग्रहांच्या स्थितीवरून आणि त्यांच्या दिव्य दृष्टीने जगाच्या भविष्याबद्दल काही थक्क करणारी भाकिते केली होती.

त्या काळात विज्ञानाने इतकी प्रगती केली नसताना या गोष्टी केवळ अशक्य कोटीतील वाटत होत्या. परंतु, आज जेव्हा आपण २१ व्या शतकात जगत आहोत, तेव्हा १०० वर्षांपूर्वी वर्तवलेली ती रहस्यमय भाकिते एकामागून एक तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहेत.

चला तर मग जाणून घेऊया अशाच ५ थक्क करणाऱ्या कालजयी भविष्यवाणींविषयी.

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