103 वर्षाच्या महिलेने घेतली Covid-19 लस; ठरली देशातील सर्वाधिक वयस्कर व्यक्ती

बेंगळुरु- भारतात लसीकरणाच्या मोहिमेने गती घेतली आहे. तसेच देशात नवे विक्रम बनताना दिसत आहे. मंगळवारी बेंगळुरुच्या 103 वर्षाच्या कमलेश्वरी यांनी कोरोनावरील लशीचा डोस घेतला आहे. आतापर्यंत झालेल्या लसीकरणानुसार, त्या कोरोनावरील लस घेणाऱ्या देशातील सर्वाधिक वयाच्या महिला ठरल्या आहेत. बेंगळुरुच्या अपोलो हॉस्पिटलच्या हवाल्याने एएनआयच्या रिपोर्टनुसार, उत्तर प्रदेशच्या नोएडामध्येही 103 वर्षे वय झालेल्या एका व्यक्तीला कोरोनावरील लशीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. नोएडाचे महाबीर प्रसाद माहेश्वरी परिवारातील सात वरिष्ठ नागरिकांनी कोरोनावरील लस घेतली आहे.

देशात 16 जानेवारीला कोरोना लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्संना कोरोनावरील लस देण्यात आली. लसीकरणाचा दुसरा टप्पा 1 मार्चपासून सुरु करण्यात आला आहे. याअंतर्गत 60 वर्षे वयापुढील व्यक्ती आणि 45 वर्षांवरील आजाराने त्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींना कोरोनाची लस दिली जात आहे. देशात आतापर्यंत 2.40 कोटी लोकांना कोरोना विषाणूवरील लस देण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने यासंबंधी माहिती दिली आहे.

दरम्यान, भारतात गेल्या 24 तासांत 17,921 कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडेल आहेत. या नव्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ही 1,12,62,707 वर पोहोचली आहे. काल देशात 20,652 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला . या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह देशातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 1,09,20,046 वर पोहोचली आहे. देशात 133 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह देशातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 1,58,063 वर पोहोचली आहे. सध्या देशात 1,84,598 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत.

Karnataka | 103-years-old J.Kameshwari received her first dose of the COVID-19 vaccine today. She is the oldest woman in India to have received the COVID19 vaccine as per available data, says Apollo Hospitals, Bannerghatta Road, Bengaluru pic.twitter.com/X4EYxyjjYo

— ANI (@ANI) March 9, 2021